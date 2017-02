Valencia sjokkerte Real Madrid

Simone Zaza hadde ikke noe vellykket opphold i West Ham, men satte inn 1-0 for Valencia mot Real Madrid allerede etter fem minutter.

Italieneren fikk ballen med Real Madrid-stopper Raphaël Varane i ryggen, men dundret til på volley. Ballen føk inn i nettmaskene bak en utspilt Keylor Navas.

Hjemmelaget ga seg ikke med det, for kun fire minutter senere doblet Fabián Orellana til 2-0.

En god kontring ble avsluttet med at tidligere Manchester United-spiller Nani spilte ballen til Orellana, som satte ballen mellom beina til Navas og i mål.

Ronaldo reduserte

Kampen skulle egentlig vært spilt før jul, men ble utsatt fordi Real Madrid var opptatt med å vinne klubb-VM i Japan. Denfortsatte i det underholdende sporet før pause, og begge lag hadde muligheten til å score.

Vertene spilte meget god kontringsfotball, men etter 44 minutter reduserte Cristiano Ronaldo. Portugiseren fikk et innlegg fra Marcelo og headet ballen i mål.

Zinedine Zidanes mannskap presset på for et utligningsmål, men Valencia var farlig frempå også etter hvilen.

Fæl kamp av Varane

Varane hadde en forferdelig kamp før han ble tatt av banen etter 73 minutter. Da hadde han nettopp vært nære å forære Zaza nok en scoring etter en klønete berøring som sistemann.

Gjestene fra Madrid presset voldsomt på for 2-2-scoringen i sluttminuttene, men Valencia-laget anført av en meget god Dani Parejo holdt unna.

Resultatet gjør at Real Madrid ikke maktet å dra ifra på toppen av tabellen. Laget hadde to kamper færre spilt enn Barcelona før tirsdagens kamp, men tapet gjør at laget stadig kun har ett poeng mer enn katalanerne.

Valencia klatrer til 14.-plass med 26 poeng.

(©NTB)