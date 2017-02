Skjelbred gir seg på landslaget

Det bekrefter Tyskland-proffen selv på sin Instagram-konto onsdag.

– Når det nå kommer en ny landslagstrener, føler jeg at dette er et passende tidspunkt for å gi drakten min til en av de nye, unge guttene som banker på landslagsdøren, skriver Hertha Berlin-proffen.

– Jeg har ikke lenger den motivasjonen som trengs for å spille på landslaget og har lyst til å prioritere mine to vakre barn, fortsetter han.

Skjelbred har vært landslagskaptein under Per-Mathias Høgmos ledelse.

– Med dette forlater kapteinen skuta. Ei skute med godt mannskap og en ny los, som har stø kurs mot neste mesterskap – lykke til! Skriver den tidligere Rosenborg-spilleren.

Hylles av Semb

Skjelbred står bokført med 43 landskamper for Norge. Han har scoret ett mål.

Tyskland-proffen informerte toppfotballsjef Nils Johan Semb om sin avgjørelse tirsdag. Semb hyller Skjelbred for det han har bidratt med.

– Per har ferdigheter og en internasjonal erfaring som vil bli savnet, og han har vært en god rollemodell som landslagskaptein både på og utenfor banen. Samtidig respekterer vi det som er en gjennomtenkt avgjørelse fra hans side, sier han til fotballforbundets nettsider – og tilføyer:

– Jeg vil på vegne av norsk fotball takke Per for innsatsen og måten han har representert landslaget på, og vi ønsker han lykke til med karrieren i Bundesliga.

Ønsket av Lagerbäck

Norges nye landslagssjef Lars Lagerbäck vedgår at han ønsket å ha med Skjelbred i troppen til de kommende landskampene.

– Han var med i mine planer, og vi skulle gjerne hatt med Per Ciljan Skjelbred videre på landslaget. Samtidig forstår jeg avgjørelsen. Når han mangler motivasjon, er dette en riktig beslutning, sier han.

– Jeg har sagt til Per at døren til landslaget står åpen hvis suget etter landslagsspill kommer tilbake, tilføyer Lagerbäck.

I et intervju med NTB i forrige uke sa landslagssjefen at han inntil videre ikke har bestemt seg for hvem som blir hans kaptein. Samtidig la han enkelte klare føringer:

– For det første må lagkapteinen være en av de beste spillerne slik at han er på banen helst hver kamp. Så skal han også være en representant utad. Han bruker jo blant annet være mer i mediene enn andre, sa Lagerbäck.

Norge møter Nord-Irland i VM-kvalifiseringen 26. mars.

(©NTB)