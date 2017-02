Det ble en rolig oppvarming for Larvik, som tok sin 16. seier på like mange serierunder. Rælingen, som har tatt bare to poeng, slapp hederlig fra kampen.

Linn-Kristin Riegelhuth Koren førte an for Larvik med åtte mål. Anja og Gro Hammerseng-Edin, som tidligere i uken offentliggjorde at de legger opp ved sesongslutt, scoret henholdsvis fire og ett mål.

Med onsdagens seier passerte Larvik 500 eliteseriemål denne sesongen og står etter kampen med 507-347 i målforskjell.

Larvik tar imot CSM Bucuresti til mesterligakamp lørdag, og vil med seier ta et kjempesteg mot kvartfinale.

Vipers Kristiansand slo Storhamar 30-26 med sju mål av Jeanett Kristiansen og inntok 2.-plassen iallfall til Glassverket spiller senere onsdag. Byåsen på fjerdeplass vant 29-25 over Oppsal og har nå fem poengs luke til Storhamar på plassen bak.

Sola og Gjerpen tok hver sin seier mot henholdsvis Stabæk (31-26) og Halden (31-27) og har nå to poengs luke til kvalifiseringsplassen. Halden er fortsatt på nedrykksplass sammen med Rælingen.

(©NTB)