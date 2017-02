Kombinertsjefen venter med laguttaket

Det bekreftet landslagssjef Kristian Hammer på en pressekonferanse onsdag. Hammer opplyste at planen i utgangspunktet var å gi fire løpere klarsignal onsdag, men at det ikke lot seg gjøre.

– Vi har fem gutter som har vært ganske jevne på trening her. Det gjør situasjonen litt utfordrende i forhold til hvem vi skal bruke i fredagens konkurranse. Vi ønsker å bruke morgendagen for å se om noen hever seg et ekstra hakk, sa Hammer.

Spørsmålet er om det i det hele tatt blir trening i hoppbakken torsdag. Det er meldt ruskevær i VM-byen.

Hammer innrømmer at det i så fall kan bli magefølelsen som avgjør hvilke fire som skal åpne VM for Norge.

– Det kan fort bli det. Det er hard kamp, og det tror jeg gutta forstår også, sa han.

Landslagstrener Bjørn Kåre Ingebrigtsen mener forholdene ligger til rette for et bra norsk VM.

– Jeg føler vi har fått gjort gode forberedelser på samlinger både i Seefeld og Lillehammer, sa han – men innrømmet at det fortsatt gjenstår å få enkelte detaljer på plass.

– Vi har kommet OK i gang i bakken her, men ikke helt som vi skulle ønsket. Vi må gjøre noen tekniske justeringer, og det tror jeg vi skal klare, sa han.

Jørgen Graabak er blant dem som har trøblet i de første treningsomgangene.

– Jeg har slitt litt i bakken her de første dagene, så det gjenstår å få på plass enkelte ting. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å trene torsdag, men det blir nok en strafferunde nå, sa han onsdag.

