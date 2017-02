Innbytterne avgjorde for Juventus

Porto ble redusert til 10 mann tidlig, men forsvarte seg godt i hjemmekampen mot Juventus. Alex Telles gjorde jobben svært vanskelig for sitt portugisiske lag etter 27 minutter.

Etter å ha pådratt seg et soleklart gult kort etter 25 minutter da han stemplet Juan Cuadrado bakfra, gikk han altfor tøft til og var i tillegg for sent ute i en duell med Stephan Lichtsteiner kun minutter senere.

Dommer Felix Brych gjorde det eneste riktige og viste Porto-spilleren av banen.

Innbytterne sentrale

Resten av kampen gikk med til å forsvare seg for vertene, og det gjorde de til tider med bravur fram til det 72. minutt. Da satte Marko Pjaca, som nettopp hadde kommet på banen for Juventus, inn 1-0.

Kun minuttet etter doblet Dani Alves, også han nærmest rett fra innbytterbenken, til 2-0 etter innlegg fra Alex Sandro.

Før scoringene hadde gjestene fra Torino slitt med å skape det helt store mot et godt organisert hjemmelag.

Stolpeskudd

Paulo Dybala kom nærmest før scoringene da han i første omgang smelte et skudd i stolpen.

Kampen i kampen var mellom keepergigantene Iker Casillas og Gianluigi Buffon. Sistnevnte hadde en rolig dag på jobben uten å bli satt på de store prøvene, mens Iker Casillas vartet opp med en glimrende reaksjonsredning i første omgang da Gonzalo Higuaín avsluttet.

Forsøket gikk via en Porto-spiller og mot Casillas' nærmeste hjørne, men Spanias tidligere landslagsmålvakt reagerte lynraskt og slo ballen til corner.

(©NTB)