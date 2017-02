Higuain tror på Juve-suksess i mesterligaen

Torino-klubben har vært i fire Champions League-finaler siden triumfen for 21 år siden. Den siste var da Barcelona vant 3–1 i Berlin for to sesonger siden.

Higuain tørster etter suksess i den gjeveste europacupen. Argentineren var i Real Madrid i flere år, men han meldte overgang til Napoli året før den spanske hovedstadslaget gikk hele veien og vant mesterligaen i 2014.

– Vi kan vinne mesterligaen, men vi må holde roen. Jeg vet at vi har et sterkt lag og kan ta oss helt til finalen. Nå starter veien borte mot Porto, sier Higuain.

Juventus betalte svimlende 850 millioner kroner da storlaget sikret seg Higuain fra Napoli i fjor sommer. I Serie A har han scoret 19 mål på 25 kamper.

– Det sier seg selv at du forbedrer deg når du spiller med bedre spillere. Uansett hvem du er, kan du alltid lære noe nytt. Det er bare å se påGianluigi Buffon. Han har vunnet alt, men trener fortsatt som om han var et barn. Det samme gjelder Dani Alves og de andre spillerne også. Det er sulten som gjør deg til en vinner, mener Higuain.

29-åringen angrer ikke i det hele tatt på at han dro til Juventus.

– Jeg vet at jeg gjorde det riktige valget, og jeg føler ikke noe press. Det er et privilegium at de kjøpte meg med tanke på å vinne i Europa. Det er spektakulært å spille på Juventus Stadium. Du blir stolt når du på veien ut på banen ser bilder av (Michel) Platini, (Roberto) Baggio, (Zinedine) Zidane og (Alessandro) Del Piero.

Returkampen mot Porto spilles i Torino 14. mars.

(©NTB)