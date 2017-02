Brækhus tennes av bråket: – Stakkar Svensson som får svi

Utspillet fra Sauerland om at Ulli Wegner, Brækhus' gamle trener, etterlyser mer takknemlighet fra den norske mesteren fikk Brækhus til å tenne. Det ble ikke noe bedre da Svenssons trener Joey Gamache kom med påstander om at Brækhus bruker skitne triks i ringen.

– Sauerland-stallen skaper en masse støy. Hvis de tror de kan sette meg ut, tar de feil. Dette gjør meg bare enda mer tent, og det kommer til å gå ut over Klara Svensson, stakkars jente, sa Cecilia Brækhus mens krangelen pågikk for fullt.

De to skal gjøre opp om alle Brækhus' VM-belter for et bortimot fullsatt Oslo Spektrum fredag. Opptakten til kampen har vært alt annet enn opplegg for fredelig kappestrid. Det har vært tøffe ord, utskjelling og påstander om juks fra ende til annen.

– Det som skjer i forkant av denne kampen, med krangling og krig i full offentlighet, er noe helt, helt nytt for meg. Jeg har vært med på mye og blir ikke satt ut av noe slikt, men det er jo ikke slik jeg ønsker det skal være. Det er ikke noe jeg egentlig ønsker å være med på heller, sa Cecilia Brækhus til NTB etter at bråket hadde langt seg.

– Men jeg er bokser og har temperament jeg også. Derfor holder jeg til et visst punkt, men så er det stopp. Ingen kan jo si hva som helst, la hun til.

Ondt blod

– Det merkes jo at det er stor kamp på gang. Det er rivalitet, og det er gammelt og ondt blod mellom Team Sauerland og Team Brækhus. Det er ikke noe jeg personlig er innblandet i, sa Klara Svensson til NTB.

Det siste fra Sauerland-stallen er et utspill om at Brækhus' gamle trener Ulli Wegner skal ha sagt at han ønsker mer takknemlighet fra hennes side. Det var dette utspillet og påstander fra Klara Svenssons trener Joey Gamache om at Brækhus bruker skitne triks i ringen som satte sinnene i kok onsdag.

– Wegner har absolutt ikke sagt det Sauerland går ut med i pressemeldingen. Det er jeg 110 prosent sikker på Dette er noe Sauerland-gutta har satt sammen. Jeg har aldri sagt noe om at han ikke er noen god trener eller ikke holder mål heller. Det som skjer er galskap, og jeg skjønner det ikke helt, fortalte Brækhus

– Jeg lar meg ikke affektere av det, og det er ikke noe jeg vil forsøke å uroe Cecilia med. Det eneste jeg vil uroe henne med er min vinnerstyrke og pondus. Og at jeg er den som kommer til å slå henne fredag, sa en selvsikker Svensson. Hun la til at hun ikke kjenner Ulli Wegner personlig, men vet at han snakket med Joey Gamache. Hva de har snakket om har hun ikke peiling på.

Hagen Döhring sa til NTB at han har snakket med Wegner på telefon. Wegner skal ha stilt seg helt uforstående til hele saken, og påsto han aldri hadde sagt noe av det som var fremkommet.

Flirer litt

– Jeg må flire litt av det som skjer, men jeg har aldri opplevd noe slikt som dette. Derfor er det helt surrealistisk. Klara (Svensson), Joey (Gamache), Nisse (Sauerland) og Ulli (Wegner) er med på dette ... Det er et eller annet de må mangle, mente Brækhus etter onsdagens pressetreff.

– Jeg ville aldri tillatt noen i teamet mitt å snakke til en annen utøver slik jeg har opplevd i forbindelse med denne kampen. De ville ikke fått lov til å oppføre seg sånn heller, fortsatte hun.

– Hvorfor er det blitt slik?

– Det er mye følelser inne i bildet. Jeg forlot dem, driver for meg selv og lager store stevner på egen hånd. Det er nok noe av bakgrunnen til at de går ut på denne måten. Jeg er min egen sjef, styrer alt selv, og i tillegg til det er jeg jente. Det er nok litt tungt å svelge for dem, svarte Brækhus.

– Kommer du til å bli preget av dette under kampen?

– Ja, det er ingen tvil om at jeg blir mer tent. Jeg kommer til å heve meg flere hakk når vi går i ringen fredag kveld på grunn av dette, sa Cecilia Brækhus til NTB.

