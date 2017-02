Brækhus slår knallhardt tilbake mot Team Sauerland

Tidligere onsdag kom pressemeldingen fra Team Sauerland hvor Brækhus' tidligere trener Ulli Wegner etterlyste mer takknemlighet. Han mener det var han som gjorde Brækhus til verdens beste kvinnelige bokser.

Brækhus forlot Team Sauerland for å starte sitt eget selskap First Lady Promotion. Hun erstattet også Wegner med Johnathon Banks.

På pressekonferansen i Oslo onsdag slo Brækhus knallhardt tilbake mot det hun mener er Nisse Sauerlands og hans medeiers ord.

– Ulli Wegner ville aldri sagt noe slikt. Dette er Sauerland-brødrene som er såre og som oppfører seg som noen bitre ekskjærester som ikke klarer å ta innover seg at stjernen deres dro, startet opp et eget selskap og klarte å lage et større show enn det de klarte, sa hun.

Nisse Sauerland til stede

Nisse Sauerland var til stede på pressekonferansen, men benektet at det er han og medeier og bror Kalle Sauerland som står bak uttalelsene.

– Vi ga deg mye, så du burde sagt takk til ham, sa han på pressekonferansen som utartet til for det meste å handle om skittkasting foran kampen i Oslo Spektrum på fredag.

Brækhus mener det hele er konstruert støy.

– Det jeg kan si er at alt dette bare er støy. Poenget er hvorfor man lager så mye støy, spurte hun retorisk før hun gikk løs på fredagens motstander Klara Svensson som satt på andre siden av bordet.

– Er Klara så nervøs at hun trenger Sauerland-gutta til å prøve å sette meg ut? Sånt psykologisk spill de prøver på, det tenner meg enda mer. Og nå går alt ut over stakkars Klara, sa hun og la til at hun er enda sikrere på å vinne på knockout etter å ha sett svenskens åpne trening.

Stikk fra Gamache

Svensson selv benektet at hun hadde noe som helst å gjøre med pressemeldingen fra Brækhus' tidligere promotorselskap.

– Jeg er ikke innblandet i pressemeldingen fra Team Sauerland. Jeg konsentrerer meg kun om min egen trening. Jeg kan ikke uttale meg om det, fortalte hun.

Hennes trenerJoey Gamache nøyde seg ikke med å ha en tilbaketrukken rolle på pressekonferansen og mente Brækhus bruker skitne triks i sine kamper.

– Jeg skal sørge for at dommeren får vite om hennes skitne triks, fortalte han.

(©NTB)