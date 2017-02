Brækhus får kritikk av tidligere trener

Wegner, som trente den norske boksestjernen fram til 2013, skal være irritert over uttalelser 35-årige Brækhus har kommet med den siste tiden rundt sin treningssituasjon.

– Da jeg startet å trene henne, var hun virkelig fersk, men hun fulgte mine råd og ble verdens beste kvinnelige bokser. Derfor rister jeg bare på hodet når Cecilia nå sier at hun endelig har en god boksetrener. Hun burde skamme seg! Innerst inne vet hun at hun kan takke meg for karrieren sin, sier Wegner i en pressemelding fra promotorselskapet Sauerland.

Fredag setter Brækhus VM-beltene sine på spill mot svenske Klara Svensson i Oslo Spektrum. Foran den kampen har Ulli Wegner tilbudt seg å hjelpe Svenssons trener Joey Gamache.

– Hvis noen vet hva som skal til for å slå Cecilia, er det meg. Jeg har gitt Joey Gamache mine råd. Bokseren hans står foran en tøff kamp, men det hefter spørsmål rundt Cecilias utholdenhet og atletiske evner. De må Klara sette på prøve, sier Wegner.

Den meritterte boksetreneren mener Brækhus har en nedadgående kurve som bokser.

– Jeg mener Cecilia nådde sitt toppnivå under min ledelse, og jeg synes ikke hun er på det samme nivået nå. Jeg har ikke sett framgang i de siste kampene hennes, fordi jeg kun har sett noen få runder med boksing mot avdankede boksere. Du får ikke vist potensialet ditt mot slike motstandere, sier Wegner.

Tyskeren åpner for å dukke opp i Oslo Spektrum fredag.

– Jeg har hørt det er fint i Oslo på denne tiden av året, så kanskje jeg tar turen, sier han.

(©NTB)