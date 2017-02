Wikestad tror Wenger er ferdig i Arsenal etter sesongen

Etter forrige ukes pinlige 1-5-tap borte mot Bayern München har kritikerne virkelig fått vann på mølla. London-laget ligger på den viktige fjerdeplassen i Premier League, men har både Liverpool og Manchester United like bak.

Wenger, som er på utgående kontrakt med klubben han har ledet i over 20 år, har uttalt at han vil ta en avgjørelse om sin videre framtid i mars/april.

Wikestad tror det ender med at han gir seg som manager i London-klubben.

– Jeg tror ikke Wenger leder Arsenal neste sesong, sier han til NTB og legger til at han mener både Wenger og klubben bør klargjøre situasjonen så fort som mulig.

En av de største

– Ja, jeg synes det bør komme en avklaring allerede nå, for klubben trenger ro. Dersom han sier at han gir seg etter sesongen, kan det ha ringvirkninger i den forstand at alle som protesterer mot han på tribunen vil få viljen sin slik at de kan gi ham den avskjeden han fortjener.

Mandag vant Arsenal 2-0 borte motlille Sutton i FA-cupen. Men for hvert uforventede tap laget går på ut sesongen, kan være med på å fremskynde Wengers avgjørelse vedrørende neste sesong.

Etter å ha tatt over Arsenal i 1996 har Wenger ledet "Gunners" til topp fire-plassering i Premier League i 20 strake år. Wikestad mener franskmannen fortjener enorm respekt.

– Jeg mener han fortjener status som en av de største, om ikke den største, i Arsenals historie. Jeg synes mye av behandlingen han har fått er uverdig, sier kommentatoren og fortsetter:

– Jeg unner ham virkelig et ligagull, og det han gjorde da han kom til klubben var revolusjonerende både hva angår kosthold, treningsmengde, måten å spille på samt speiding av spillere.

Handlingslammet Kroenke

Det er lite trolig at Wenger plutselig får sparken som manager i Arsenal etter hans lange fartstid i klubben.

Wikestad mener likevel Stan Kroenke, majoritetseier i klubben, virker handlingslammet.

– Jeg synes han har fremstått både passiv og handlingslammet utad. Samtidig er Arsenal en pengemaskin som tjener penger på Premier League, å komme til mesterligaen samt sponsorer. Så Kroenke tjener jo pengene sine så lenge Wenger leverer topp fire-plasseringer i Premier League.

Dersom Wenger leder Arsenal i sin siste sesong i 2017, er det også spørsmålstegn rundt stjernespillerne MesutÖzil og Alexis Sánchez. Duoen har sagt at de ikke vil signere ny kontrakt før fremtiden rundt Wenger er avklart, og førstnevnte har tidligere signalisert at han vil signere ny kontrakt dersom Wenger gjør det samme.

I ytterste konsekvens kan Arsenal neste sesong bli stående utenfor mesterligaen og uten både Wenger,Özil og Sanchez.

– Ukene og månedene som kommer nå kan være ganske definerende for Arsenal. Jeg ville vært spent om jeg var Arsenal-fan, men samtidig skal man være litt forsiktig med hva man ønsker seg. Det er ikke sikkert man vet hva man har før man mister det, avslutter Wikestad.

(©NTB)