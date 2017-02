Sutton-keeperen gapte over for mye

Det skjedde etter at Englands fotballforbund (FA) innledet disiplinærsak mot ham for å ha spist en pai på reservebenken under FA-cupkampen mot Arsenal. Etterpå medga han at flere av hans kamerater hadde veddet penger på at han skulle gjøre det.

Shaw, som har en "altmuligmann"-rolle i klubben, ble verdenskjent i oppkjøringen til kampen mot Arsenal. Han forberedte seg til oppgjøret ved å støvsuge innbytterbenkene.

Reservekeeperen på godt over 100 kilo startet å spise en pai underveis i oppgjøret etter at alle de tre byttene var foretatt.

Etterpå sa han til BBC at han gjorde det fordi han ikke rakk å spise tidligere på dagen, og at han var sulten.

Ulovlig veddemål

Bookmakeren som sponset Suttons drakter hadde imidlertid gitt 9,0 i odds på at Shaw kom til å spise en pai for åpent kamera under kampen, og til Daily Mail sa keeperen at selv om han selv ikke hadde veddet penger på det, så hadde flere av vennene hans gjort det.

– Vi etterforsker for å fastslå om det har vært noen brudd på noen av våre regler vedrørende betting, sa en talsperson hos FA tirsdag.

Tirsdag ettermiddag sa Sutton-manager Paul Doswell til Sky Sports at Shaw er ferdig i klubben med umiddelbar virkning.

Kostbart

– Han gjorde en vurderingsfeil, og den ble kostbar for hans del. Han gråt da jeg snakket med ham på telefonen, sa Doswell, som er en nær venn av Shaw.

– Det var med tungt hjerte at jeg ga ham beskjeden.

Tidligere lo Shaw av hendelsen som skjedde sju minutter før ordinær tid var ute.

– Det var noen som satte penger på det. Vi spillere får naturligvis ikke lov til å vedde, men jeg tror noen få kompiser og noen få fans gjorde det, sa han til Daily Mail.

– Jeg tenkte jeg ville gi dem en latter. Alle innbyttene var gjort og vi lå under 0-2. Det var kun en spøk.

Tirsdag var latteren blitt til tårer.

