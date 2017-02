Russiske friidrettsfolk venter utålmodig på EM-ja

Det opplyste Russlands friidrettspresident Dmitrij Sjljaktin tirsdag. Han sa at 33 av søknadene har forbundets støtte. De øvrige er fra utøvere som er implisert i doping eller ikke har gode nok resultater til å delta i EM.

– Vi avventer IAAFs avgjørelse. Vi håper at vi snart har et klarere bilde av situasjonen, sa Sjljaktin.

Gennadij Gabriljan, som er trener for høydehopper Maria Kutsjina, uttrykte det litt klarere.

Vil skrike

– Maria er klar for å reise ut, men vi venter og venter. Vi har lyst til å skrike, men i stedet hopper vi, sa han.

Kutsjina noterte nylig 2,03, årsbeste i verden, under det russiske mesterskapet. Hun ble verdensmester i 2015.

– Det kan bli et race for å sikre bosted, utstyr og støtteapparat for russiske utøvere som får klarsignal til å delta i Beograd, sa Sjljaktin.

Dårlig tid

Russlands friidrettsforbund er fortsatt utestengt som følge av avsløringer av organisert doping og korrupsjon for å holde det skjult. Russiske utøvere fikk ikke være med i fjorårets OL, og utelukkelsen oppheves ikke i tide til innendørs-EM i Beograd første helg i mars. IAAF-president Sebastian Coe sa nylig at det tidligst kan skje i november.

Det internasjonale friidrettsforbundet har imidlertid åpnet for at russiske utøvere kan søke om å få stille opp som nøytrale utøvere. Betingelsen er at de dokumenterer at de har gjennomgått regelmessige dopingtester uavhengig av det utestengte russiske antidopingbyrået.

Ti dager før EM har IAAF fortsatt ikke godkjent noen av søknadene.

(©NTB)