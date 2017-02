Brasil sparket gulltrener

Han måtte betale prisen for at Brasil ikke maktet å kvalifisere seg til årets U20-VM. Laget ble nylig bare nummer fem i det søramerikanske mesterskapet. De fire beste fikk VM-plass.

Brasil vant tre kamper, spilte fire uavgjort og tapte to.

Micale startet som U20-trener i mai 2015. Det var rett før verdensmesterskapet i New Zealand. Han ledet da Brasil til finalen, men der ble det tap for Serbia.

Etter at Dunga ble fjernet som landslagssjef for det brasilianske A-laget etter fiaskoen i Copa America i juni i fjor, fikk Micale ansvaret for å lede Brasils OL-lag på hjemmebane. Anført av Neymar ble lekene en kjempesuksess og endte med finaleseier over Tyskland.

Micale skrev nylig under en forlenget kontrakt fram til 2020, men mandag var det slutt. Hans erstatter er ikke utpekt ennå.

