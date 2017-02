– Stine Bredal Oftedal enig med Györ

Dermed blir hun lagvenninne med Nora Mørk og Kari Aalvik Grimsbø i den ungarske storklubben.

Györ-president Csaba Bartha sier til DIGI Sport at klubben er enig med den norske landslagskapteinen.

– Avtalen er 99 prosent i boks. Spillerens agent fant noen juridiske punkter som de ville gå gjennom, og det kan ta et par dager, men jeg er ganske sikker på at overgangen er i orden i løpet av to uker. Det er trygt å si at vi har en avtale og at Oftedal vil komme til oss, sier Bartha ifølge TV 2.

Oftedals franske klubb Issy Paris bekrefter også at hun forsvinner.

– Hun vil forlate klubben etter sesongen til fordel for en av de største klubbene i Europa, der hun vil spille i mesterligaen, skriver Issy Paris på sitt nettsted.

Györ er fast inventar i håndballens mesterliga og leder Larviks gruppe i hovedrunden i årets turnering.

Oftedal må innstille seg på å kjempe om spilletid med nederlandske Nycke Groot, som har vært Györs playmaker de siste sesongene.

(©NTB)