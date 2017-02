Svensk landslagslege bekymret over norsk astmarapport

Det var den norske granskningen rundt bruken av astmamedisiner på langrennsløpere som slo fast at nebulisatorer (forstøver) med saltvannsoppløsning mot astmaproblemer ikke var uforsvarlig. Et annet sted i rapporten blir i stedet Sverige og andre land kritisert. Ifølge den finske forskeren Katja Mjösund er det "etisk feil" å ikke bruke den norske metoden for å lindre astmaproblemer blant langrennsløpere.

–Jeg blir bekymret, veldig bekymret. Det er veldig provoserende, sier den svenske landslagslegen Per "Pliggen" Andersson til svenske Expressen.

Det er kommentaren fra Mjösund og spesielt uttalelsen fra den norske landslagssjefen Vidar Løfshus om at svenskene har "oppført seg smålig og har hatt et lillebrorkompleks" som provoserer Andersson.

– Vi anklager ikke Norge for at de benytter seg av denne metoden. Vi har bare sagt hvordan vi gjør det. Men nå blir vi kritisert for at vi ikke tar hånd om våre løpere på en etisk forsvarlig måte. At vi ikke bruker en metode som det ikke finnes noen vitenskap for ennå, sier han.

Anderson understreker at han aldri behandler noen, verken langrennsutøvere eller andre pasienter, med en metode som ikke er underbygget av forskning på at metoden virkelig har en effekt.

(©NTB)