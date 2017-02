Zuccarello matchvinner for Rangers

Nordmannen sendte pucken i mål åtte minutter og 37 sekunder ut i den tredje perioden på pasning fra Chris Kreider.

– Det var bra forspill av Chris Kreider. Jeg fikk den på skøyta, så var det bare å fyre løs. Det var litt flaks at den gikk inn, sier Zuccarello til Nettavisen.

– Du rakk å se hvor du ville plassere den?

– Jeg får vel svare ja på det, smiler 29-åringen, som fikk stå ganske alene foran mål etter en dropp.

Ovetsjkin-scoring

Ryan McDonagh brukte like lang tid av den første perioden på å sette inn kampens første mål. Superstjernen Aleksandr Ovetsjkin utlignet imidlertid for Capitals i midtperioden.

Zuccarellos scoring avgjorde kampen i den siste perioden. 29-åringen fikk totalt 16 minutter og 34 sekunder på isen i 2-1-seieren.

– Jeg synes vi var gode. Vi spilte en bra første periode, så var de mer med i annen periode. Det var litt mer fram og tilbake i tredje. Dette er to gode lag, synes Zuccarello.

Washington topper

– Føltes dette litt som en sluttspillkamp?

– Ja, det gjorde det. Og det var viktige poeng som sto på spill, svarte nordmannen til Nettavisen.

Rangers slo dermed tilbake etter å ha tapt New York-derbyet mot New York Islanders 2-4 fredag. Da noterte Zuccarello seg for en assist.

Washington topper Rangers' avdeling og har flest poeng (85) av samtlige lag i NHL. Rangers er med søndagens seier oppe i 77 poeng og på fjerdeplass i avdelingen.

