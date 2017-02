Tetlagene vant i eliteserien kvinner

Norges beste lag fosser videre mot et nytt seriegull og gjør kort prosess med all motstand på hjemmebane. Linn-Kristin Riegelhuth Koren scoret 12 mål og Thea Mørk ni i Skien.

Fem poeng bak følger Glassverket, som ikke var særlig snauere søndag. Drammenslaget scoret like godt dobbelt så mange mål som motstanderen i 32-16-seieren over tabelljumbo Rælingen. Mest effektiv var Martine Wolff, som scoret sju mål på like mange avslutninger.

Poenget bak Glassverket følger Vipers Kristiansand, som fortsatte sin jakt på medalje med 25-14 over Oppsal. Jeanett Kristiansen var mestscorende med seks mål.

Byåsen er fortsatt på skuddhold i medaljekampen etter å ha halt i land 23-20-seier borte mot Tertnes. Tre poeng skiller opp til Vipers på bronseplass når sju serierunder står igjen.

Storhamar er ytterligere tre poeng bak på femteplass etter sin 28-25-seier over Sola.

Eneste lag på nedre halvdel som vant søndag var Stabæk, som med 29-27 over Halden skaffet seg tre poengs luke til motstanderen på feil side av nedrykksstreken.

Halden ville med seier klatret til kvalifiseringsplass, men lyktes ikke. Stabæk har nå like mange poeng som Oppsal, Sola og Gjerpen som alle i øyeblikket er på trygg plass.

