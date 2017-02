Sundby vant VM-generalprøven

Finske Iivo Niskanen ble nummer to, slått med 37,1 sekunder. Hans Christer Holund startet forsiktig, men VM-reserven gikk inn til en svært så oppløftende tredjeplass. Han var 49,1 sekunder bak.

– I dag var jeg i veldig god form og hadde fantastiske ski. Det ble et vanskelig løp og jeg gikk ut med innstillingen at det var en tremil. Det var et utroligst seig føre, men det handlet om å lese løpet og finne de raskeste partiene i løypa, sa Sundby til NRK.

Røa-løperen dro med seg finnen Matti Heikkinen i store deler av løypa, men valgte å legge seg bak ham mot slutten.

– Jeg slapp Matti foran da jeg hørte at han kjempet med lagkameratene om tredjeplassen, sa Sundby som reiser til Lahti-VM i stor form.

Mangler VM-gull

Sundby har ennå til gode å ta ett individuelt VM-gull.

– Jeg er fornøyd hvis jeg kan ta et gull i VM, sier han før mesterskapet i Lahti som starter neste uke.

– Det var en tøff løype. Jeg åpnet kontrollert og gikk meg inn i løpet. Nå blir det norgescup på meg. Håper jo at jeg ikke skal til VM og at noen av de VM-uttatte blir syke, sa hjemmeværende reserve Holund.

Niklas Dyrhaug ble nummer fire, slått med 55,3 sekunder.

Sitt eget løp

– Det var bra. Jeg gikk mitt eget løp og gikk tre jevne runder. Det var brutalt ute i løypa med løse spor og påskeføre. Jeg viste at jeg er i form og håper på å få muligheten i VM, sa Dyrhaug som ble vraket på 30 km skiathlon, men håper nå på en plass på 15 kilometer klassisk i Lahti.

Sundby ledet fra første stavtak og ledet 5,7 sekunder foran Simen Hegstad Krüger etter de første 2,5 kilometerne. Finske Iivo Niskanen var nummer tre.

Mens Krüger gikk på en liten smell, holdt Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug et greit tempo, men tapte litt til både Niskanen og Sundby utover. Krüger ble bare nummer 28.

Emil Iversen var også høyt oppe innledningsvis, men fikk det tungt mot slutten og endte på 12.-plass.

Både Hans Christer Holund og Sjur Røthe hadde en litt annerledes løpsutvikling. De to var svakest av de norske innledningsvis, men var blant de raskeste i siste del. Røthe ble nummer åtte.

