Sølvgutten nærmer seg komplett

Søndag rundet 23-åringen av verdensmesterskapet i den østerrikske alpelandsbyen Hochfilzen med en ny sølvmedalje på fellesstarten. Tre sølv ble dermed fasiten for mannen som sammen med Ole Einar Bjørndalen berget mesterskapet sett med norske øyne.

Tre gull, fire sølv og to bronsemedaljer har Thingnes Bø rasket ed seg etter karrierens tre første verdensmesterskap som senior. Gullkolonnen i statistikken fikk riktignok ikke påfyll i Hochfilzen, men 23-åringen gledet seg likevel stort over et mesterskap som ga ham gode bekreftelser.

– Jeg er mye mer stabil enn tidligere, og det er det jeg har jaktet på. Nå må jeg bare enda litt opp med langrennsfarten og ned med skytetiden, så strekker jeg meg enda litt lenger. Det går i riktig retning med hensyn til å bli en komplett skiskytter, fastslo sølvgutten etter endt VM søndag.

Mesterskapsmann

Det siste kunne storebror Tarjei skrive under på. Han er mektig imponert over det den triple sølvvinneren har fått til i Hochfilzen.

– Han er en mesterskapsmann uten like. Det er ikke tilfeldig at han tar individuelle medaljer år etter år. Før var han en mer ustabil type som glimtet til innimellom. Nå har han blitt en å regne med hele tiden, sa han, og la til:

– Nettopp det har vært målet hans på veien mot å ta Fourcade. Han tar hele tiden nye skritt på veien mot å bli mer stabil.

Under VM i finske Kontiolahti i 2015 tok han selv fire bronsemedaljer. Det ble raskt et tema etter at lillebror Johannes hadde radet opp den tredje strake sølvmedaljen i Hochfilzen søndag.

– Han er jo den nye sølvgutten, da. Jeg ble mobbet så veldig av ham da jeg tok så mange bronsemedaljer. Da meldte han i øst og vest at han selv bare tok gull. Nå tar han selv bare sølv, så han er egentlig på nedadgående, gliste storebror i Bø-familien, vel vitende om at lillebror tok individuelle gull i begge sine to første VM.

Konfrontert med storebrors fleipete verbale pasning, sa sølvgutten:

– Ja, det stemmer det. Siegfried (Mazet) og Egil (Kristiansen) er gode trenere, men de har dessverre gjort meg dårligere.

Stolt

Smilene satt løst i den norske leiren etter Thing Bø-sølvet på VMs siste distanse. Den totale medaljefangsten på fire sølv og én bronse er samtidig langt unna der den norske troppen ønsket å være.

Den triple sølvvinneren har imidlertid et avbalansert forhold til at han berget den norske medaljefangsten.

– Det er alltid noen som berger de andre. Det er vel sånn et lag fungerer, sa Thingnes Bø.

Han la samtidig ikke skjul på at han var stolt over egen innsats i et mesterskap der mange i den norske troppen har slitt tungt.

– Det er vanskelig å være på pallen med tanke på at det er så mange gode skiskyttere her, så jeg er stolt over å klare det tre ganger, sa 23-åringen.

Med til historien hører det også at Thingnes Bø både har hatt både stang ut og stang inn på veien mot de tre sølvmedaljene.

– Jeg er fornøyd med tre sølv, men mener selv jeg burde tatt gull på sprinten. Der tapte jeg med minste margin. På normalen bommet jeg i tillegg det siste skuddet og mistet en medalje. Alt i alt har det uansett vært et kjempegodt mesterskap. Jeg har vært med hele veien, oppsummerte han.

På sprinten kom han sju tideler for sent til å snyte tyske Benedikt Doll for gullet.

(©NTB)