Roma tok tilbake annenplassen i Serie A

30-åringen åpnet scoringsfesten på Stadio Olimpico med sin 1-0-scoring etter 10 minutter. Han har dermed 19 mål på 25 kamper, det samme som Gonzalo Higuaín i Juventus.

Mohamed Salah og Leandro Paredes scoret videre for Roma, før Maxi López reduserte for Torino. Radja Nainggolan sikret 4-1-seier på overtid.

Lorenzo Insigne, Marek Hamsik og Piotr Zielinski sikret 3-1-seier for Napoli mot Chievoverona. Napoli fikk ha annenplassen på tabellen i knappe to timer før Roma tok den tilbake. Napoli har to poeng opp til Roma.

Chievo-innbytter Riccardo Meggiorini scoret hjemmelagets trøstemål 18 minutter før full tid.

Regjerende mester Juventus, med 63 poeng på 25 kamper, slo Haitam Aleesamis Palermo 4-1 fredag, og har sju poengs luke ned til Roma. Til Napoli skiller det ni poeng.

Etterlengtet seier

På bunnen av tabellen tok Pescara, medZdenek Zeman tilbake som trener, sin første ordentlige seier denne sesongen da Genoa ble slått 5-0. Lagets eneste trepoenger tidligere denne sesongen kom mot Sassuolo i august fordi motstanderen brukte en ikke spilleberettiget spiller.

To mål av Gregoire Defrel sikret 2-1-seier for Sassuolo mot Udinese søndag, mens Sampdoria og Cagliari spilte 1-1.

Gabriel Barbosa scoret sitt første mål for Inter i 1-0-seieren borte mot Bologna. Milano-klubben har vunnet ni av sine ti siste Serie A-kamper.

Inter klatret

Brasilianeren scoret oppgjørets eneste mål ni minutter før slutt.

På tampen blokkerte Inters målvaktSamir Handanovic et godt kontringsforsøk ved BolognasVasilis Torosidis.

Inter tok dermed tilbake fjerdeplassen fra Atalanta, som lørdag hadde krøpet seg forbi med en 1-0-seier over Crotone. Milano-klubben har 48 poeng etter 25 serierunder.

Fjerdeplassen i Serie A gir europaligaspill til høsten, men Inters håp om mesterliga lever fortsatt. Det skiller seks poeng opp til serietreer Napoli.

Inter har plukket hele 27 av 30 mulige poeng siden starten av desember.

