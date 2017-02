Raw Air: Mangler tre-fire sponsormillioner

For de 12–15 sponsormillionene Raw Air-ledelsen siktet mot, kan bli vanskelig å nå.

– Det er ikke avgjort. Vi har ikke fått nei, og tilbudene ligger fortsatt der ute. Det er ingen dyster framtid, men det er noen prosesser som ikke har gått like fort som jeg hadde håpet på. Det er flere løsninger på bordet nå, men det handler om å få det i havn, sier Raw Air-sjef Arne Åbråten til NTB.

På gjerdet

Hadelendingen har fått inn drøyt halvparten av de sponsorkronene han satte som mål. Der noen sponsorer har valgt å være med fra start, er andre litt mer tilbakeholdne. Ikke alle forstår hva den knalltøffe hoppturneringen blir – med ti renn på ti dager og millionpremier til de beste.

– Både i Norge og utenlands, særlig i utlandet, er det stor interesse, men en forsiktighet siden det er snakk om det første året. Flere vil gjerne se hva denne turneringen blir, selv om det er snakk om etablerte arrangører på norsk jord. Tyske og østerrikske selskaper er opptatt av hvor synlig Raw Air blir i hjemlandene, sier Åbråten.

– Jeg skulle ønske at vi hadde sikret oss flere avtaler. Det er fortsatt tre-fire millioner på spill. Det er et behov jeg har for å dekke. Det er mye penger, det er det definitivt. Tiden jobber litt for oss. Det ser jeg på dem vi diskuterer med. De ser at det nærmer seg start. Heldigvis har flere meldt interesse, og beslutningene vil tas fortløpende, sier Raw Air-sjefen.

Han sier det ikke har vært diskutert prisreduksjon eller nye pakkeløsninger.

– Jeg tror ikke vi helt klarer å ta fram potensialet i det som er hele turneringen. Dette er mer enn enkeltrenn, og kanskje har vi ikke fått fram spenningen og dramaet i sammenlagtkampen. Det som i verdenscupen omtales som kvalifisering er fire renn i Raw Air, påpeker Åbråten.

Tungt i Skandinavia

Samtidig har Hopp-Norge fått en klar tilbakemelding fra flere av de aktuelle sponsorene.

– Flere etterspør ungdommer og et mer ungdommelig fokus. Det gjør at vi må bli mer kyniske og tydelige.

Interessen blant skandinaviske bedrifter er også vanskelig, siden Finland er helt ute av det i skihoppingen, mens verken Sverige eller Danmark er på kartet.

– Det er helt klart sant at vi har måttet konsentrere oss om Norge og de europeiske landene rundt alpene, spesielt Tyskland og Østerrike, sier Raw Air-sjefen.

– Vi ser blant annet når vi snakker med selskap som er store i Norge, men som har beslutningstakere i Sverige og Danmark, så har vi en mye lenger vei inn for å selge inn hva hoppsporten betyr i Norge og hva slags oppmerksomhet en turnering som Raw Air kan få, sier Åbråten.

Raw Air arrangeres i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund fra 10. til 19. mars.

