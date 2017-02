Kristoffersen forbannet etter ny fjerdeplass

22-åringen endte 1,04 sekunder bak vinnertiden. Han var 11 hundredeler bak bronsemedaljen, som gikk til tyske Felix Neureuther. Sølvvinner Manuel Feller sørget for dobbelt østerriksk i St. Moritz.

Kristoffersen var på skuddhold i kampen om sin første seniormedalje. Dessverre klaffet det ikke for nordmannen i bratta. Der la han igjen mye tid i finaleomgangen.

– Hadde han kjørt like bra i bratta som i første omgang, hadde han fort vært i ledelsen nå, sa NRKs alpinekspert Kjetil André Aamodt da Kristoffersen var i mål.

Forbannet

Rælingen-alpinisten kastet stavene og var tydelig forbannet i målområdet. Fredag endte han også på den sure fjerdeplassen i storslalåmen.

Dermed venter Kristoffersen fortatt på sin første VM-medalje. Han ble også nummer fire under alpin-VM i 2015 i Beaver Creek.

Lagkamerat Jonathan Nordbotten, som selv endte på 13.-plass søndag, skjønner Kristoffersens frustrasjon.

– To fjerdeplasser er surt, men han er ung og har en lang karriere foran seg. Jeg håper ikke dette her tar luften ut av ballongen for ham. I neste VM eller OL er det fort han som får medaljen. Det jevner seg ut i en lang karriere. Det er jævlig bittert her og nå, men gutten har jo så vidt fått hår på kroppen. Han har mange mesterskap igjen, sa Nordbotten.

Før VM hadde Kristoffersen vært på pallen i seks av sju slalåmrenn denne sesongen.

Kristoffersen innfridde heller ikke helt forventningene i første omgang. Da var han bak Hirscher med 65 hundredeler.

– Det er ikke så veldig mye å si. Det gikk litt tregt på toppen, men jeg har vært mer bak før (og likevel hatt suksess), så vi får se, sa Kristoffersen til NTB før finaleomgangen

Haugen fornøyd

Nordbotten ble nest best av de norske. 27-åringen kjørte seg opp to plasser og ble nummer 13.

For LeifKristian Haugen ble det en 15.-plass, men han kunne uansett glede seg over fredagens bronse i storslalåm.

– Jeg har store mål for meg selv. Jeg gjør to hederlige omganger og angriper. Med en 15.-plass tar jeg poeng på startlista igjen og kjører stabilt bra, sa Haugen til NTB.

Sebastian Foss-Solevåg kjørte ut i første omgang.

(©NTB)