Grei 13.-plass, men Nordbotten henger ikke den øverst i julegrana

– Dette var helt greit. 13.-plassen er vel ikke akkurat det man håper å få med seg hjem, men det var jevnt og tett. Hadde jeg vært seks tideler raskere, ville det vært en fantomplassering, men det var en lett trasé med fantastiske forhold. Dermed vil en skrens her og der gi store utfall, fortalte Nordbotten til NTB. Hadde han kjørt 60 hundredeler bedre over de to omgangene, ville han tatt tredjeplassen fra Felix Neureuther.

– Jeg gjorde to omganger på det jevne. I begge omgangene var jeg veldig rask i noen partier, men så hadde jeg også litt slurv, sa Oslo-gutten videre om kjøringen sin.

– Det gjelder bare å kjempe på, så kommer nok de to omgangene jeg satser på å få til på plass en eller annen gang. Etter dette er det positivt at jeg drar med meg noen poeng med tanke på rankingen, fortsatte han.

Selvsagt følte Jonathan Nordbotten med lagkameraten Henrik Kristoffersen etter nok en fjerdeplass.

– Jo, for Henrik er det surt med to fjerdeplasser i dette mesterskapet, men han er veldig ung og har en lang karriere foran seg. Jeg håper ikke dette slår luften ut av ham. I neste VM eller OL er det kanskje han som får denne medaljen, mente Nordbotten.

– Det vil jevne seg ut over en lang karriere, og vi skal huske at Henrik har mange år foran seg, for han har jo bare så vidt fått hår på kroppen. Han har mange mesterskap igjen, reflekterte Nordbotten til stor latter fra det norske pressekorpset i St. Moritz.

(©NTB)