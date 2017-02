Chelsea og United møtes til FA-cupkvartfinale

Det er klart etter søndagens trekning. United står overfor en tung oppgave i neste runde. Rødtrøyene har en svært dårlig statistikk på Chelseas hjemmearena. Senest i høst ble det et stygt 0-4-tap i London.

Arsenal fikk igjen en snill trekning. Gjør laget som ventet og slår ut lille Sutton mandag, skal Arsène Wengers mannskap møte nok et ikke-ligaliga i form av Lincoln. Sistnevnte danket ut Burnley lørdag.

Skulle Sutton stå for et nytt cupsjokk mandag, møtes to "nonleague"-lag i kvartfinale. Det er over 100 år siden sist et slikt lag nådde så langt i FA-cupen.

Tottenham trakk hjemmekamp mot Millwall, mensMiddlesbrough møter vinneren mellom Huddersfield og Manchester City på eget gress. City er storfavoritt til å avansere videre etter lørdagens 0-0-kamp på bortebane. Omkampen spilles tirsdag 28. februar.

Kvartfinalene spilles helgen 11. og 12. mars.

