Caroline Graham Hansen tilbake på banen

Den norske landslagsstjernen har vært rammet av flere alvorlige skader de siste årene, og i slutten av oktober pådro hun seg et lite brudd i leggen. Nå er hun restituert, men hun startet på benken søndag.

Et snaut kvarter før slutt ble hun byttet inn for Alexandra Popp. Da sto det allerede 4-0 til Wolfsburg etter scoringer av Anna Blässe, Tessa Wullaert, Sara Björk Gunnarsdottir og et selvmål.

– Gjestene fikk et reduseringsmål, men langt viktigere er det at Caroline Hansen har kommet inn. Velkommen tilbake, meldte Wolfsburg på sin Facebook-side.

Med seieren tok Wolfsburg 2.-plassen tilbake fra Bayern München, som lørdag slo Freiburg 3-2 med vinnermål av Nora Holstad Berge.

Turbine Potsdam topper tabellen ett poeng foran Wolfsburg og to foran Bayern München, men serielederen har en kamp mindre spilt.

