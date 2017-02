Birkeland: – Har vurdert å legge opp i flere år

Oslo-jenta offentliggjorde beslutningen om å avslutte idrettskarrieren på toppnivå på skiskytter-VMs siste dag. Overfor NTB innrømmer hun at avgjørelsen har ligget i bakhodet lenge.

– Jeg har vurdert dette i flere år. Toppdagene er gode, men det er så fryktelig mange dårlige dager i denne jobben her. Det har sunket mer og mer inn denne sesongen at jeg er ferdig med dette livet. Nå er det på tide å finne på noe nytt, sa Horn Birkeland i solskinnet i Hochfilzen.

Søndagens fellesstart var hun ikke kvalifisert til. I stedet brukte 28-åringen tiden på å fortelle norsk presse om karrierepunktumet som nå settes.

– Jeg tok vel avgjørelsen etter sprinten her i VM. Jeg sa tidlig i sesongen at hvis jeg ikke oppnår noe mer, kaster jeg inn håndkleet, og dette ble et skuffende VM. Nå prøver jeg å tenke på de gode dagene, smilte Horn Birkeland.

Uvisse planer

Oslo-jenta, som er gift med skiskytteren Lars Helge Birkeland, debuterte i verdenscupen i 2009. Hun har flere mesterskapsmedaljer fra stafett på merittlista. I fjorårets VM på hjemmebane var hun med på det norske laget som overraskende tok gull.

– Hva skal du gjøre nå?

– Nei, nå er jeg skiskytterfrue på heltid, da. Jeg blir jo aldri kvitt toppidrettslivet. Nå skal jeg heie på de andre, og hvis det er noen som har et fristende tilbud av noe slag, sier jeg ikke nei til en jobb.

– Hadde ting sett annerledes ut om du hadde lyktes i VM?

– Ja, det kunne det gjort, men da måtte jeg ha fått til mer enn ett godt løp. Ett vellykket renn ville ikke vært nok, sa Horn Birkeland.

Toppidretts-livsstilen kan hun ikke legge helt bort.

– Nå har jeg en mann som blir syk bare han ser et annet sykt menneske, så jeg må nok oppføre meg som en toppidrettsutøver også framover, lo 28-åringen.

Venter med familieforøkelse

Foreløpig blir det ikke snakk om familieforøkelse i skiskytterfamilien Birkeland.

– Det ser jo ut til at Darja og Ole Einar hadde god suksess med det, men vi får vente noen år til. Familie skal vi ha, men ikke ennå. Det er ikke derfor jeg legger opp, smilte Fanny.

Hun er ikke bekymret for situasjonen i norsk skiskyting på kvinnesiden til tross for begredelige VM-resultater.

– Ser du på resultatene her i VM, burde jeg si at det er katastrofe, men jeg vet hvilken jobb de andre jentene legger ned og hvilket potensial som ligger i dette laget. Jeg ser ikke mørkt på framtida. Folk har lett for å kritisere når man ligger nede, og det gjør vi nå, men vi reiser oss igjen, sa hun.

Avslutter i Kollen

Når landslagsvenninnene reiser til prøve-OL i Sør-Korea kommende helg, blir Horn Birkeland hjemme. I verdenscuprennene i Kontiolahti deltar hun heller ikke, men 28-åringen har et håp om å få avslutte karrieren verdig under sesongavslutningen i Holmenkollen.

– Jeg har håp om å få gå i Kollen. Det har jeg veldig lyst, og jeg skal uansett trene fram til det, sa hun søndag.

28-åringen tok sin første og eneste verdenscupseier på sprinten i Ruhpolding i 2015.

Birkeland har ikke lyktes under VM i Hochfilzen. Det ble 72.-plass på sprinten og 63.-plass på normaldistansen.

