Bielsa tar over Lille fra neste sesong

Vikartrener Franck Passi skal lede det franske laget ut inneværende sesong. Lille har skuffet stort og ligger på nedre halvdel av Ligue 1-tabellen.

– Marcelo Bielsa er uten tvil en av de mest respekterte oginnflytelsesrike trenerne i verden. Dette viser at Lille har store ambisjoner, sier klubbdirektør Marc Ingla.

Bielsa har mange beundrere for sin offensive spillestil, men han er også en omdiskutert trener. Det er ikke uten grunn at argentineren går under klengenavnet "El Loco" (galingen).

Forrige sesong sjokkerte Bielsa ved å si opp trenerjobben i Marseille etter et tap i åpningsrunden. Han hadde rukket å bli en fanfavoritt etter en god debutsesong.

I fjor sommer skrev 61-åringen under for Lazio, men trakk seg fra trenerjobben etter bare to dager.

(©NTB)