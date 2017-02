Northug fikk VM-generalprøven ødelagt av stavbrekk

Petter Northug ødela staven sin i starten av sin kvartfinale. Fjerdeplass holdt ikke til avansement til semifinalene under sprinten som er den siste før VM innledes med sprint i Lahti.

– Det er sånn som skjer det her. Jeg følte meg ganske pigg i prologen, så jeg skulle gjerne ønsket å være med hele veien, sa Northug etter heatet.

– Det var bare plutselig på tredje taket så var staven veldig kort. Jeg knakk den allerede på det første stavtaket tror jeg, forklarte han.

Han ble dermed den andre norske løperen som brakk staven under sprinten i Otepää. Martin Johnsrud Sundby brøt prologen etter å ha brukket sin stav.

– Det har vært stang ut nå. Forhåpentligvis slipper vi det i VM, sa Northug til NTB.

Trønderen er imidlertid ikke bekymret for formen før VM-sprinten.

– Det føles bra. Jeg synes prologen var flere hakk opp fra NM, og at jeg føler at jeg har mer å gi. Jeg er fornøyd med heatet også, men det hjelper ikke når man kommer for langt bak i starten, sa den regjerende sprintverdensmesteren.

– Jeg fikk de svarene jeg ville. Jeg er der jeg ønsker å være før sprinten, la han til.

