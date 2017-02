Nora Holstad Berge matchvinner for Bayern

Den norske landslagsstopperen nikket inn 3-2-målet på hjørnespark fra Melanie Behringer i det 70. minutt, men dramaet var ikke over med det. Bayern-keeper Manuela Zinsberger måtte redde et straffespark fra Carolin Schiewe før seieren var i havn.

Berge spilte midtre stopper i Bayerns trebackslinje, men hun gikk av banen til fordel for Caroline Abbé noen minutter etter sitt vinnermål.

Bayern München, som er tittelforsvarer i Bundesliga, tok ledelsen tre ganger i lørdagens bortekamp. Hjemmelaget utlignet både Behringers 1-0 og Vivianne Miedemas 2-1, men ikke Berges 3-2.

– Jeg er overlykkelig over at det ble seier. Vi ventet en tøff kamp mot et godt lag, men laget vårt viste sterk mentalitet, sa Bayerns hjelpetrener Roman Langer til klubbens nettsted.

Med seieren er Bayern på 2.-plass to poeng bak ledende Turbine Potsdam og to foran tredjeplasserte Wolfsburg, som begge har en kamp mindre spil. Wolfsburg møter Sand søndag, mens Turbine Potsdam spiller sin kamp i 12. serierunde i mars.

Freiburg på tredjeplass er fem poeng bak Bayern.

