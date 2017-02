Løseth bretter opp ermene og ser framover etter VM-kollaps

Hun var 3,90 sekunder bak gullvinner Mikaela Shiffrin og lå på 38.-plass etter første omgang. Skuffelsen var enorm, men hun bet tennene sammen og kjørte annenomgangen som ble en opptur. Hun kjørte seg også opp til 26.-plassen.

Hun gjorde en liten feil, stoppet helt opp og fikk ødelagt løpet med en gang hun kom inn i det første henget i første omgang. Dermed ble det å kjøre en annenomgang blant røkla, altså de som endte utenfor topp 30 etter den første omgangen.

– Det var en helt grei annenomgang som det var godt å komme gjennom, for slalåm er som terapi. Det kan gjøre meg innmari lei meg i det ene øyeblikket, og så er det det som kan klare å få meg litt opp igjen i det neste, fortalte Løseth til NTB. En så å si feilfri annenomgangen gjorde henne lettere til sinns.

– Dette er jo noe jeg liker å gjøre. Derfor har jeg begynt å se framover allerede og legge dette bak meg, sa hun.

Stabilt god sesong

I VM gikk det ikke veien for Nina Løseth. Da det gjaldt som mest fikk hun ikke klaff verken i storslalåm eller slalåm.

– Det ble en litt skuffende avslutning i mesterskapet her, men sesongen min sett over ett har vært bra. Det har vært stabilt og greit hele tiden, og derfor blir jeg så frustrert når det ikke vil seg her. At feilen kommer på en dag som i dag, da den absolutt ikke skal komme er surt, slo Løseth fast.

– Dette er jo ikke noe renn som er så mye annerledes enn vanlige verdenscuprenn og at du kan få en medalje. Det gjelder å gjøre det samme som vi gjør hele tiden fra A til B, og det klarte ikke jeg i dag. Jeg tenker på at det er små marginer, og jeg får en ny sjanse igjen om 14 dager. Det gjelder derfor å få opp hodet, brette opp ermene og jobbe på videre, sa Nina Løseth til NTB.

I det hun forlot VM-arenaen i St. Moritz for siste gang, hadde hun allerede tankene på den andre siden av jordkloden.

– Nå er det Sør-Korea og OL-løypene som er det neste. Der skal vi trene, og jeg håper vi virkelig slipper til i OL-løypene. Deretter reiser vi videre til verdenscup i Squaw Valley, avsluttet Ålesund-jenta på vei ut av VM for denne gang.

Tungt med nybegynnerfeil

– Jeg følte meg innmari bra i dag og prøvde. Jeg var veldig rolig etter en god natts søvn. Så kom jeg over hengkanten og gjorde en nybegynnerfeil.

– Jeg kom over flata og tenkte jeg skulle være tøff ned i henget, så ender det med at jeg blir litt for ivrig, legger jeg meg inn og så får jeg litt feil balanse i løpet av ett hundredelssekund. Dermed forsvant skien under meg, og det ble bråstopp, forklarte Løseth uhellet i den første omgangen for NTB.

Hun la ikke skjul på at det hun hadde det innmari tungt før hun skulle starte forberedelsene til annenomgangen. Den ville hun kjøre for å komme seg litt på offensiven igjen, og det klarte jenta fra Ålesund med glans, selv om 26.-plassen var langt unna ambisjonene i VM.

(©NTB)