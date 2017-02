Kristoffersen vet det ikke bare er å hente VM-gullet

Til nå i vinter er det blitt fem seirer og en tredjeplass. En gang har han kjørt ut. Det var i slalåmen i Kitzbühel. I St. Moritz har Norge to store gullfavoritter, Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen. Jansrud reiste hjem med sølv, så nå rettes alt håp mot Rælingen-løperen.

– Nei, jeg føler ikke at jeg har noe stort press på meg for å sikre medalje eller gull her. Folk må ta ting i betraktning og sette ting i perspektiv. Jeg føler at mange har litt skylapper til tider. Her må man se litt på hvordan bakken er med løypeoppsett og alt mulig, sier Kristoffersen til NTB to dager før han skal i gang med sin VM-innsats.

– Ingen må glemme at jeg ble nummer 19 i slalåmen her i verdenscupfinalen i fjor. Det er greit at jeg var syk og slet med det. Nå verken håper eller tror jeg at jeg skal bli nummer 19 i år, for da har det skjedd noe galt, fortsetter han.

– Men VM-slalåmen er en dag annethvert år. Veldig mye må klaffe, og jeg har ikke hatt spesielt fokus på VM heller. Mitt fokus ligger på verdenscupen og på å bli en bedre skiløper. Det kan jeg bare bli i verdenscupen, sier gullfavoritten.

4.-plass sist

Henrik Kristoffersen stiller i sitt tredje VM. Han sier at dersom han skulle fokusere ekstra mye på VM, ville han ikke blitt så god som han faktisk er. I slalåm er det bare østerrikeren Marcel Hirscher som matcher ham.

– Jeg var riktignok nær ved å ta medalje i Vail (4.-plass) for to år siden, men det er så mye som skal klaffe i et VM, så det er ikke bare er å komme hit og si at det skal bli medalje. Jeg er i alle fall ikke der, understreker Kristoffersen.

Han fikk en rask exit allerede i første runde i det siste rennet før VM, parallellslalåmen i Stockholm. Etter det la han VM-oppladningen til Østerrike.

– Jeg har vært i Salzburg det meste av tiden etter parallellslalåmen i Stockholm. Det er blitt litt barmarkstrening, litt på ski og så har jeg testet mye. Jeg har ikke gjort noe spesielt, forteller han.

– Hvordan har det vært å kjenne på VM-stemningen her i St. Moritz? Du har jo vært her noen dager allerede.

– Etter at jeg kom hit til St. Moritz har jeg stort sett sittet på rommet og sett film, så jeg har ikke kjent så mye på VM-stemningen, sier han smilende.

Ikke rakettforsker

– Det er ingen tvil om at det er slalåmen som er min beste mulighet her. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne det. Men bakken passer meg kanskje bedre normalt sett i storslalåm, mens det i slalåm ikke er fullt så bra. Muligheten kan bli større i storslalåm og mindre i slalåm på grunn av bakken. Det veier litt opp motsatt vei. Det får jeg ikke gjort noe med og tenker ikke mye over, kommenterer Kristoffersen.

Han har kjørt fantastisk bra i de aller fleste bakker og bakketyper i vinter. Det gir trygghet, selvtillit og styrke.

– Jo, i slalåm har jeg kjørt veldig bra i de fleste bakker i det siste. så der er det ikke så mye å klage på.

– Tenker du i det hele tatt noe på det som skjedde med 19.-plassen i fjor?

– Nei, den plasseringen tenker jeg ikke over i det hele tatt. Jeg tror ikke på en ny 19.-plass, men det er heller ingen vits i å ta en fjerdeplass, for alle er her i VM for en ting: Det er bare de tre medaljene som teller. Slik er det for meg også, sier Henrik Kristoffersen til NTB.

Han kjører søndagens slalåm sammen med Leif Kristian Haugen, Sebastian Foss-Solevåg og Jonathan Nordbotten.

