Gameiro scoret hat trick på fem minutter da Atlético vant

Etter at Yannick Carrasco og Sergio Álvarez hadde scoret en gang hver for hvert sitt lag like etter pause, virket det å gå mot uavgjort før Gameiro fant ut at han ville det annerledes.

Franskmannen satte inn 2-1 etter 80 minutter før han la på til 3-1 kun minuttet senere.

Noen minutter senere var han på plass igjen og fullførte sitt hat trick med 4-1-scoringen etter 85 minutter.

Resultatet gjør at Atlético Madrid ligger på fjerdeplass i La Liga med 45 poeng. Sporting Gijon ligger fortsatt under streken med 16 poeng.

