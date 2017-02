Dansk håndballegende legger opp

Det opplyser hennes klubb Viborg i en pressemelding.

– Jeg er på et punkt med to barn som er på vei til å bli store, og med en liten en på vei, så jeg tenker at jeg er klar til å komme meg i videre i familielivet og prøve noe nytt, sier Skov.

– Jeg kan også merke på kroppen at de siste sesongene har vært tøffe, fortsetter hun.

Skov debuterte for Viborg i 1999, og bortsett fra et kort låneopphold i Holstebro har hun ikke spilt for andre klubber.

Venstrebacken ble raskt en nøkkelspiller på Viborg-laget, og har vært med på å vinne en rekke internasjonale titler, deriblant tre mesterligatitler.

– Det har vært fantastisk å være i Viborg, og jeg kommer til å savne å spille i den grønne trøya med nummer to på, sier Skov.

Hun debuterte på A-landslaget til Danmark i 2000, og ga seg ikke før i 2016. Hun var blant annet med å vinne OL-gull i 2004.

