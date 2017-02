13 i VM-debuten gir Skjøld bedre startposisjon

– Jeg har egentlig ikke noen grunn til å være skuffet over dette. Målsettingen var å ende blant de ti beste med full klaff, men når jeg blir nummer 13 som er den tredje beste plasseringen jeg har fått på dette nivået noensinne, er jeg veldig fornøyd med det i et VM, sa Maren Skjøld til NTB.

Hun var langt unna en plass på seierspallen, men å komme inn blant de 15 første var avgjørende, for det kan hun dra nytte av senere.

– Jo, det var veldig viktig for meg å være inn i topp 15 i dette rennet, slik at jeg kan få bedre startposisjon, for det er har mye å si. Jeg tenker hele tiden på å klatre oppover på rankingen, så det var godt, understreket Gjøvik-jenta.

Full gass

Hun kjørte to ganske jevne omganger lørdag og viste nok en gang at hun har stabilisert seg blant de 15–20 beste. Hun lå på 16.-plass etter første omgang i et renn der amerikanske Mikaela Shiffrin var helt suveren.

Det skilte 1,80 sekund mellom Skjøld og Shiffrin i første omgang. Til slutt ble avstanden fram til gullvinneren på 3,32 sekunder.

– Jeg ga full gass ut fra start i annenomgangen og jobbet bra på flata øverst. Det er jo der mye av min styrke ligger. Men også i annenomgangen ble jeg litt for passiv over kanten til henget. Jeg klarte ikke helt å finne ut av den overgangen, forklarte Skjøld.

– Deretter gjorde jeg alt jeg kunne for å slippe skiene og komme meg raskest mulig til mål. Kjøringen min er stabil, og jeg gjorde ingen store feil, men jeg manglet det siste trykket og punsjen i svingene. Men det kommer, la hun til.

Sør-Korea neste

Sesongen er ikke helt over for de beste kvinnelige alpinistene. Det neste for Maren Skjøld og co. blir en tur til Korea med testing av neste års OL-løyper.

– Ja, nå blir det en tur til Sør-Korea som blir spennende, for der har jeg ikke vært tidligere. Deretter er det to verdenscuprenn i Squaw Valley. Så kommer finalen og slutten på sesongen. Det går fort nå, sa hun etter at VM var over for denne gang. Nå er det to år til neste gang, og da er svenske Åre arena, men først er det OL neste vinter.

– Jeg gleder meg veldig til å få testet OL-traseene i Korea. Det blir spennende. Det er alltid en fordel å ha vært der før. Det så man her. De fleste kjørte verdenscupfinalen i denne VM-løypa i fjor. Det gjorde ikke jeg, så jeg tror nok mange av de andre hadde en liten fordel, sa Maren Skjøld til NTB.

