Ødegaard vraket av Streppel

Heerenveen bekrefter på Twitter at startoppstillingen mot Twente er følgende: Erwin Mulder – Stefano Marzo, Doke Schmidt, Joost van Aken, Younes Namli – Pelle van Amersfoort, Yuki Kobayashi, Morten Thorsby – Arber Zeneli, Reza Ghoochannejhad, Sam Larsson.

Martin Ødegaard sitter på benken for gjestene. Han startet de tre foregående kampene for "De Superfriezen", men må lørdag håpe på et innhopp.

Heerenveen er tabellsekser på øverste nivå i Nederland før oppgjøret. Ødegaard og co. har hele 24 poeng opp til serieleder Feyenoord etter 22 spilte runder. Twente ligger på åttendeplass, to poeng bak Heerenveen.

Kampen har avspark lørdag klokken 18.30 norsk tid.

