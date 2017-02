Tiril Eckhoff: – Det var min feil

26-åringen skjøt på seg strafferunde på den tredje etappen, og dermed var alt medaljehåp ute. I rettferdighetens navn skal det sies at den norske kvartetten allerede da var kraftig på etterskudd med hensyn til tetlagene.

Eckhoff hadde over halvannet minutt fram til lederlagene da hun gikk ut på sin etappe, og hun måtte gå offensivt til verks i et forsøk å redusere avstanden. Det fikk hun betale for på standplass.

– Jeg prøvde å ta inn alt jeg kunne. Så ble det en strafferunde, og det var dritt. Jeg prøvde å være effektiv og å gå alt jeg kunne, men fikk ikke det ene skuddet ned. Det irriterer meg,sa 26-åringen etter målgang.

– Jeg forsøkte alt jeg kunne, men det er vanskelig å ta inn mye i løypa her. Man må skyte fullt hvis man skal nærme seg, tilføyde hun.

Roser smørerne

Eckhoff var nådeløs i vurderingen av sin egen innsats.

– Vi hang jo med (etter de to første etappene), men det gjorde vi ikke lenger etter min etappe. Jeg føler det er min feil i dag, sa Fossum-løperen.

Eckhoff fant samtidig noe bra ved stafettinnsatsen.

– Liggende var bra. Det var godt jeg skjøt ett fullt hus på liggende her i VM, smilte hun, og frikjente smørerne i de vanskelige forholdene i Hochfilzen.

– De var gode. Det var ikke det det sto på. Det var mer den fysiske formen det sto på for min del, sa hun.

Søndag avslutter hun VM med fellesstart i Hochfilzen.

