Thingnes Bø spår stafettdrama

Thingnes Bø og lagkameratene på det norske laget er tittelforsvarere etter triumfen på hjemmebane i Holmenkollen i fjor. Da var seiersmarginen ned til sølvvinner Tyskland på 11 sekunder.

Nå ber 23-åringen det norske folk forberede seg på at det kan bli kamp helt inn til døra denne gangen.

– Kampen blir knallhard, og jeg tror det blir en av de jevneste stafettene som har vært i mesterskapssammenheng så langt, sier han til NTB.

Fortjener gullet

– Hvorfor det?

– Du ser på nasjonene at det er godt og blandet i toppen av resultatlistene her. Alle har sine utøvere som er i form, og andre som ikke er helt der oppe. Jeg tror alt i alt totalen på vårt lag er veldig, veldig sterk, svarer Thingnes Bø.

– Norge må finne seg i å være favoritter?

– Ja, det må vi nok. Men det er likevel ikke sånn at vi skal gå rundt og tenke at vi skal forsvare gullet fra i fjor. Vi må angripe og gjøre vårt aller beste. Vi har ikke noe å gå på dersom vi skal vinne.

Med sine to sølvmedaljer fra sprinten og jaktstarten er Thingnes Bø så langt Norges frontfigur i Hochfilzen. Lørdag kan det bli edelt metall også på storebror Tarjei og Emil Hegle Svendsen. Ole Einar Bjørndalen har bronsemedalje fra jaktstarten.

– Det hadde vært veldig fortjent for alle mann. Vi har det beste laget på papiret, og da synes jeg det er mest fortjent at vi stikker av med gullet, sier Thingnes Bø.

Ingen tid til irritasjon

Under VM-stafetten i Holmenkollen for ett år siden la han konkurrentene bak seg med en strålende tredjeetappe. To full hus og rakettfart i sporet ga ankermann Svendsen ei luke trønderen ikke ga fra seg.

På spørsmål om det er mulig å servere en ny VM-knockout lørdag, svarer Thingnes Bø:

– Det er absolutt mulig, men du har den andre varianten også. På mixedstafetten her viste jeg den andre siden av meg selv og havnet i strafferunden. Dette er skiskyting, og du kan ikke bestille noe på forhånd.

På torsdagens normaldistanse var han svært nær en ny medalje. Hadde han klart seg uten det ene av de to tilleggsminuttene kunne 23-åringen vært skuddhold til VM-gullet på sisterunden. I stedet ble han nummer åtte.

– I neste uke kommer jeg til å ergre meg mye over det som ikke gikk veien her i VM, men akkurat nå er tiden for kort til å bruke krefter på det. Det er deilig å kunne bevege seg videre med en gang, smiler Thingnes Bø.

