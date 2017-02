Tar skytegrep før OL-sesongen

53 bomskudd på fire distanser er fasiten for Norges beste kvinnelige skiskyttere så langt under VM i Hochfilzen. Problemene på standplass har ødelagt alle medaljemuligheter.

Til tross for at verken VM eller sesongen er over, har landslagstrener Stian Eckhoff og det øvrige støtteapparatet allerede klare tanker om hvilke grep som skal tas for å gi Tiril Eckhoff og lagvenninnene forutsetninger for å ta medaljer i vinterlekene i Sør-Korea om ett år.

– Vi har evaluert litt fortløpende og har lyst til å gå tilbake til oppskriften vi brukte inn mot VM i fjor. Det innebærer blant annet litt lengre samlinger, og vi kommer også til å evaluere den jobben som er gjort denne sesongen med tanke på oppfølging av utøverne på og utenfor samling, sier Stian Eckhoff til NTB.

Mer skytefokus

De fleste landslagsløperne har base på Lillehammer. Ved å korte ned lengden på samlingene har tanken vært å åpne opp for tettere oppfølging av løperne på hjemmebane i OL-byen.

– Tanken var i tillegg å begrense antall reisedager, fordi du mister mye treningstid når du er mye på farten. Ved å gjøre samlingene kortere var målet at utøverne skulle bruke mindre tid i etterkant på å hente seg inn. Det går samtidig litt utover skytingen, i den grad at du får litt mindre tid på samling med mulighet for tett oppfølging, sier landslagstrener Stian Eckhoff.

– Vi må diskutere om den løsningen vi har valgt nå har gitt løperne god nok oppfølging, sier han videre.

– Svaret på det siste spørsmålet kan være nei?

– Jeg tror vi har mye mer å hente, svarer Eckhoff.

Ved å øke lengden på samlingene vil utøverne få mer tid til å terpe standplassdetaljer under tett oppfølging og veiledning av landslagets skytetrenere.

– Kanskje må vi også ha mer skytefokus på samling generelt sett, og gjøre større deler av den fysiske biten på hjemmebane. Det må vi se på, sier idrettssjef Morten Aa Djupvik til NTB.

Akterutseilt

Tiril Eckhoff har benyttet rutinerte Joar Himle som skytetrener i oppkjøringen til årets sesong. Fanny Horn Birkeland er på sin side blant dem som har fått oppfølging av franske Siegfried Mazet.

– Vi har vært litt spredt i år med hensyn til hvordan vi har hatt oppfølging. Det må vi evaluere, sier Stian Eckhoff.

Han erkjenner at elevene i øyeblikket har en vei å gå skytemessig.

– Vi ser at vi er litt akterutseilt i forhold til de andre nasjonene. Det gapet må vi tette, sier landslagstreneren.

Idrettssjef Djupvik har ingen problemer med å si seg enig i det.

– Det legger vi ikke skjul på, og slik var det egentlig før sesongen startet også. Det er ingen tvil om at det skal jobbes mer med skyting framover, og det blir mye fokus på dette inn mot OL, sier han.

Må ha løft

– Har dere tilstrekkelig kompetanse på skytebiten?

– Det mener jeg absolutt at vi har. På damesiden har vi Stian (Eckhoff), som har den norske kulturen i hjerterota, og så har vi Siegfried med sin bakgrunn fra Frankrike. I tillegg har vi Geir Ole Steinslett som har vært med i mange år. Vi har også junior- og rekruttrenere med stor kompetanse. Spørsmålet er for meg hvordan vi skal utnytte disse ressursene best mulig, svarer idrettssjefen.

Djupvik mener det nå må gjøres et tilsvarende grep som i forkant av fjorårets VM på hjemmebane i Holmenkollen.

– Da vi startet forberedelsene til VM i Oslo tok vi et bevisst valg om å løfte den fysiske biten. Nå ser vi at vi må sette inn det samme trykket på skytebiten. Det som ble prestert skytemessig på normaldistansen her i VM, holder ikke til å være å kjempe om medaljer i OL, sier han.

På onsdagens normaldistanse skjøt de norske jentene samlet sett på seg 17 tilleggsminutter. Fredag er det kvinnestafett i Hochfilzen.

(©NTB)