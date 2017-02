Norsk fiasko da Tyskland vant VM-stafetten

– Norge er 2.16,1 bak vinneren. En nitrist norsk dag, konstaterte Andreas Stabrun Smith og Torgeir Bjørn i NRKs kommentatorboks.

Norge var regjerende verdensmester på stafett, men de norske skiskytterne fikk det ikke til å stemme i de østerrikske løypene. Blant annet måtte Tiril Eckhoff ut i strafferunde på stående skyting. Eckhoff, som gikk tredje etappe for Norge, var naturlig nok skuffet etterpå.

– Jeg prøvde alt jeg kunne, men jeg fikk skikkelig skjelven på stående. Jævlig dritt. Man må skyte bra, skal man holde følge her. Jeg beklager dette. Det var ikke med vilje, sa hun til NRK.

Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Franziska Hildebrand og Laura Dahlmeier gikk for det tyske vinnerlaget i fredagens renn.

– Dette er fantastisk. Jeg er så glad nå. Det er utrolig kjekt for oss å vinne stafetten, sa tyske Franziska Hildebrand da gullet var sikret.

Svak start

Kaia Wøien Nicolaisen åpnet stafetten for Norge. Hun klarte seg med ett ekstraskudd på første liggende, men i sporet gikk det veldig tungt. Nicolaisen skjøt fullt på stående skyting, men det gikk i enda større grad i sirup på sisterunden hennes. Hun vekslet på 18.-plass, 1.23,4 bak ledende Frankrike.

– En veldig dårlig dag i sporet for Kaia Wøien Nicolaisen, sa Stabrun Smith og Bjørn.

– Det var tungt, jeg må bare beklage at jeg ikke er i form. Det var ikke noe gøy å gå. Jeg håper ikke jeg har ødelagt altfor mye, sa Nicolaisen til statskanalen etter førsteetappen.

Hilde Fenne, som gikk andreetappen for det norske laget, skjøt fullt hus på første. På stående skyting ble det to ekstraskudd. Hun vekslet også langt bak på sin etappe.

Eckhoff rask

Tiril Eckhoff åpnet sterkt i sporet på tredjeetappen. Hun skjøt fullt hus på liggende, og da så det ut til at Norge kunne håpe på medalje. På stående ble det derimot fiasko. Eckhoff skjøt på seg strafferunde.

Marte Olsbu åpnet med fullt hus på første skyting på sisteetappen, men hun kunne ikke berge en god plassering. På stående ble det to ekstraskudd. I mål var Norge altså over to minutter bak.

– Vi kom litt bakpå fra start av. Av og til er det begrenset hvor mye man klarer å gå seg opp. Vi var ikke gode nok i dag, rett og slett, sa Olsbu.

På sisterunden ble det gullkamp mellom Tyskland, Tsjekkia, Ukraina, Frankrike og Italia. Den kampen vant ankerkvinne Dahlmeier og Tyskland.

