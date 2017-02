Nicolaisen: – Bare å beklage

26-åringen hadde trøbbel med å holde tårene unna da hun ankom pressesonen etter å ha sendt Hilde Fenne ut på andreetappen mer enn ett minutt bak teten.

– Det var helt grusomt. Jeg vet nesten ikke hva jeg skal si. Jeg må bare beklage at jeg er i helt elendig form, sa Nicolaisen til NTB.

Asker-løperen skyter sjelden dårlig, og gjorde heller ikke det på fredagens stafett. Det ble riktignok to ekstraskudd på liggende, men det var i første rekke i skisporet at 26-åringen ga bort mange sekunder.

– Det gikk bare ikke framover. På andrerunden kjente jeg virkelig at det begynte å gå tungt, sa hun.

Debut

At snøen lavet ned over Hochfilzen både før og under stafetten, var ingen håndsrekning til jenta som åpnet stafetten for Norge.

– Det var trått og ikke helt mitt føre. Det gikk tungt. På jaktstarten føltes det mye lettere, men sånn er det, sa hun.

26-åringen hadde ingen gode følelser etter det som var VM-debuten som stafettløper.

– Det var skikkelig kjipt. Det er ikke noe gøy å ødelegge for lagvenninnene sine. Særlig fordi dette er VM, sa Nicolaisen

Over

At dårlige ski bidro til den vonde opplevelsen, ville hun ikke uten videre skrive under på.

– Vanskelig å si. Det føltes tungt, men det var kanskje vel så mye føret. Vi har hatt kanonski fram til nå i VM, og vi kan ikke forvente å ha de beste skiene i hvert eneste renn. Det var nok mer formen min det sto på i dag, sa 26-åringen diplomatisk.

Med fredagens stafett er VM over for Nicolaisen. Asker-løperen er ikke kvalifisert for den avsluttende fellesstarten.

(©NTB)