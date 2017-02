Mot mer Paris-håndball for Solberg

Det har vært spekulert mye rundt hennes framtid. Solberg har hatt god framgang på sine første åtte måneder i Frankrike.

– Mye tyder på at det blir en sesong til her, til tross for opsjonen 1. mars, sier Solberg til NTB.

Innen utgangen av februar kan hun bryte kontrakten med Issy og bruke en klausul i avtalen, men det blir ikke slik.

– Jeg velger i så fall å gå "all in" for det prosjektet jeg hele tiden har hatt tro på her, og jeg synes jeg har hatt god utvikling i ny liga med masse ulik kultur og mentalitet, sier Solberg.

– Så får tiden vise om det blir Champions League-spill her neste sesong eller om jeg får søke CL senere.

Solbergs lagvenninne Stine Bredal Oftedal er i forhandlinger med Györ. Svært mye taler for at hun forsvinner til Ungarn til sommeren.

