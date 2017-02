Irritert Kilde gled ut på skoen

– Det gikk bra for meg ut fra start, og jeg merket jeg hadde ganske god flyt fra passeringen av den første porten. Jeg kom inn i en fin rytme og dro fordel av å ha vært her i mange dager nå. Det har gjort at jeg har fått gått gjennom traseen skikkelig og blitt kjent med den øvre delen av løypa veldig bra, kommenterte Kilde.

– Jeg merket etter hvert at det ble litt lite energi i kjøringen min etter hvert. Det førte til at jeg ikke helt fikk med meg verken rytmen eller bevegelsen inn i den siste delen, og da kastet jeg meg inn i en port, der det heller litt nedover, noe som gjorde at jeg skled ut på skoen, forklarte han videre til NTB.

Hadde farten

Kilde hadde like god fart som både Henrik Kristoffersen og Leif Kristian Haugen til uhellet var ute.

– Det var litt irriterende at det skulle skje akkurat der, for jeg hadde farten inne og merket at det gikk ganske bra. Det var rett og slett en kjedelig følelse. Det var surt, slo Kilde fast etter at han var kommet ned i målområdet.

Han var den raskeste av alle ved første mellomtid. Det fikk han ikke vite før han kom ned i målområdet, og da ble uhellet og utkjøringen ekstra sur å svelge.

Fridager og Kvitfjell

Aleksander Aamodt Kilde har hatt travle dager i St. Moritz. Han har kjørt alt med to fjerdeplasser (super G og kombinasjonen) og en sjetteplass i utfor som høydepunkter. Nå ser han fram til litt ro og hvile før tre verdenscuprenn i utfor og super G på Kvitfjell i neste uke.

– Ja, nå er det hjem for noen dager med hvile. Det trenger jeg nå. Deretter blir det å lade opp til Kvitfjell. Det har vært mye i det siste, men det har jeg jo lagt opp til selv også, og det er positivt, sa han til.

– Hvordan vil du karakterisere VM-innsatsen din?

– Jeg kan ikke si annet enn at jeg er veldig fornøyd med det jeg har prestert her i St. Moritz. Det har vært stabilt bra, men jeg har ikke hatt marginene på min side i dette mesterskapet. Det har jeg hatt før, og jeg håper jeg får det igjen, fortalte han til NTB.

– Dette er helt klart et VM jeg kommer til å ta med meg som noe positivt videre, og nå er det to år til neste gang i Åre. Det kan virkelig bli spennende, sa Lommedalens Aleksander Aamodt Kilde.

(©NTB)