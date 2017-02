Ibrahimovic-hattrick senket Selnæs og Saint-Étienne

Selnæs startet åttedelsfinalen på Old Trafford på benken, men kom inn på stillingen 1–0 med 18 minutter igjen å spille. Nordmannen markerte seg øyeblikkelig da han spilte friNolan Roux, som misbrukte muligheten til å gi Saint-Étienne en verdifull utligning.

I stedet fikk Selnæs se Ibrahimovic fullføre sitt hattrick og avgjøre kampen med to scoringer i løpet av det siste kvarteret. Den tidligere Rosenborg-spilleren var selvpå etterskudd i en løpsduell med Marcus Rashford som serverte svensken på 2-0, før 35-åringen kronet showet med 3–0 på straffespark.

– Vi skapte gode sjanser. Det var viktig å få en komfortabel seier hjemme, og det tar vi med oss inn i returoppgjøret. Det var en god kamp, men jeg mener vi kan spille bedre, sa Ibrahimovic etter seieren, ifølge BBC.

– Dette er det avgjørende øyeblikket for sesongen. Vi er fortsatt med i alle fire turneringer. Den femte (Community Shield) har vi allerede vunnet.

Det manglet ikke på vilje og arbeidsinnsats hos Saint-Étienne, verken hos spillerne eller "den grønne veggen" på tribunen, men med en tomålsledelse er Manchester United i førersetet før returoppgjøret onsdag i neste uke.

Selnæs var naturlig nok ikke fornøyd etter 0-3-tap.

– Jeg sitter ikke igjen med noen bra opplevelse når vi taper 3–0. Det gjør jeg ikke. Det tror jeg ingen gjør. Det er det som betyr noe. Det føles dritt egentlig, sa Ole Selnæs til VG etter kampen.

Pogba-derby

For øvrig var åttedelskampen i europaligaen preget av duellen mellom Paul og Florentin Pogba. De to brødrene entret Old Trafford side om side, og fra tribunen fikk resten av Pogba-familien se United-stjernen dominere mot storebror. 23-åringen hadde blant annet en heading i tverrliggeren og to forsøk fra langt hold som begge strøk stolpen.

Likevel var det ingen tvil om hvem som var banens gigant. Kun Paris-Saint Germain har færre baklengs enn Saint-Étienne i Ligue 1, men Zlatan Ibrahimovic viste ingen nåde overfor sin franske favorittmotstander.

Zlatan-show

Etter et kvarter sendte svensken hjemmelaget i ledelsen på et frispark som gikk viaVincent Pajot og trillet over streken. I det 75. minutt doblet han ledelsen med en enkel avslutning fra kort hold før han satte spikeren i kista på et straffespark han selv hadde skaffet.

– Hver gang jeg spiller mot Saint-Étienne har det blitt et par mål med hardt arbeid. Jeg scoret noen i kveld, og forhåpentligvis kan jeg gjøre det samme neste uke, sier Ibrahimovic, som står med 17 scoringer på 14 kamper mot Saint-Étienne.

Bortsett fra sjansen skapt av Selnæs, hadde ikke Saint-Étienne altfor mye å by på, selv om de hadde en god periode før pause. Derimot kunne både Juan Mata, Anthony Martial og Antonio Valencia sørget for enda større hjemmeseier.

Alexander Søderlund er skadd og var ikke med til Manchester.

