FA mener Bournemouth har brutt antidopingreglene

FA mener Bournemouth ikke i tilstrekkelig grad har gjort rede for hvor klubbens spillere har befunnet seg, dette i forbindelse med både kamp og trening. Regelverket krever at spillerne skal være tilgjengelig for dopingkontroll til enhver tid.

Manchester City ble nylig gitt en bot på 35.000 pund, tilsvarende 361.000 kroner, i en lignende sak.

– AFC Bournemouth har til torsdag 23 februar å svare på anklagen, heter det i en uttalelse fra FA fredag.

