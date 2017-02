Erna Solberg deler ut Raw Air-trofeet

– Når statsministeren i en travel hverdag tar seg tid til og velger bort noe annet for å være i Vikersundbakken og overrekke trofeet, blir en oppriktig glad og stolt. Dette er prikken over I-en, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten.

Etter ti renn skal den første sammenlagtvinneren av den norske hoppturneringen kåres etter et individuelt skiflygingsrenn i verdens største hoppbakke.

– Dette betyr ekstra mye og sier noe om hvordan Raw Air-turneringen er blitt mottatt. Jeg sa tidlig at vi håpet å få tak i en embetsmann eller kvinne høyt oppe i Norge, og nå får vi selveste statsministeren.

Kongen kommer

Kong Harald skal være til stede i Vikersundbakken på neste siste konkurransedag (lørdag 18/3). Kongen skal også følge de første rennene i Holmenkollen uken før.

– Vi våget ikke å spørre Hans majestet om han ville dele ut Raw Air-trofeet, men det er ikke tradisjon for at de kongelige deler ut den type trofeer, sier Åbråten.

Et glassfat på nærmere ti kilo skal deles ut til sammenlagtvinneren etter de ti rennene i Holmenkollen, Granåsen, Lysgårdsbakkene og Vikersundbakken. Åbråten kan berolige statsministeren. Hun skal få slippe å løfte trofeet opp på seierspallen.

– Erna skal slippe å få overlevere paraboltallerken. Det veier jo nesten ti kilo. Da skal vi ikke ha noen uhell på sletta som setter noen i dårlig lys, gliser Raw Air-sjefen.

Han er allerede bekymret for transporten av glasstrofeet. I tilfelle det skulle knuse på telehivutsatte, norske veier, har han fått Hadeland Glassverk til å lage et ekstra trofé i tilfelle ett skulle gå i tusen knas på sletta.

Trofeet har en verdi på nærmere 100.000 kroner. I tillegg er det satte av én ekstra million utover de vanlige premiepengene i hoppsporten til de tre beste i sammendraget.

Beroliger skeptikerne

Det har kommet en del negative reaksjoner på at arrangøren i Vikersund har måttet installere to minusavsatser i verdens største skiflygingsbakke. Med renn i midten av mars og nytt spor, er frykten at det blir uforsvarlige hopp.

Åbråten poengterer at det ikke er snakk om et amputert renn hvor det blir en kamp om å komme over 200 meter i bakken hvor Anders Fannemel har hoppet hele 251,5 meter.

– Det er fortatt verdensrekordmuligheter. Minusavsatsene gjør ikke at folk trenger å være bekymret for korte hopp. Vi vil bare være sikre på at vi kan avvikle renn dersom oppdriften blir for stor, sier hadelendingen.

Ny TV-grafikk

TV-seerne vil også merke endringer. Så sant ikke Det internasjonale skiforbundet setter ned foten, blir de svarte, grå og hvite tonene fra Raw Air-designet med inn på skjermen.

– Det blir et element på TV-sendingene. Jeg har sett utkast fra NRK. De følger vår designprofil. Det skal være norsk natur. Så langt NRK får gå utenfor FIS-rammen, vil de pynte på med slike farger. Det betyr at de svarte fargene vil dukke opp i grafikken, bekrefter Åbråten.

Men seerne trenger ikke frykte for at selve TV-bildene fra de fire bakkene vil ta oss med tilbake til tiden før farge-TV ble innført på 1970-tallet.

– Jeg håper selve sendingen går i farger, så hopperne kommer i sine velkjente farger på hoppdressene, humrer Åbråten.

