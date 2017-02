Eckhoff: – Vi er på hæla

Fredag gikk Marte Olsbu Norge inn til 11.-plass på stafetten i snødrevet i Hochfilzen. Det var tangering av Norges svakeste plassering i en VM-stafett på kvinnesiden noen gang. I sørkoreanske Pyeongchang i 2013 endte det også med samme plassering.

De norske jentene var tittelforsvarer etter det overraskende gullet på hjemmebane i Holmenkollen i fjor, men fredag var Tiril Eckhoff & co. langt unna å kopiere den bragden. I mål skilte det mer enn to minutter opp til verdensmester Tyskland.

Landslagstrener Stian Eckhoff hadde lite annet å gjøre enn å innse at elevene kom kraftig kort.

– Vi var ikke i nærheten. Sånn løpet utviklet seg, var det ergerlig. Det var mye bra, men vi fikk dårlig betalt, sa han til NTB etter målgang.

– Det er kjedelig ikke å være med å kjempe i dag. I dag følte jeg vi hadde muligheten, og det tror jeg jentene var innstilte på også. Dessverre kom vi på hæla, og kanskje oppsummerer det litt hele VM. Vi er på hæla, utdypet han.

Usikker på skiene

Norge kom skjevt ut allerede fra start. Mens skytingen har vært de norske jentenes klare akilleshæl så langt i VM, var det i langrennssporet det i første rekke skortet for Kaia Wøien Nicolaisen og Hilde Fenne.

Begge tapte mye tid på sine runder.

Tiril Eckhoff måtte deretter tåle strafferunde på sin etappe, og da hjelp det lite at Marte Olsbu gjorde en klart godkjent jobb som ankerkvinne.

– Kaia hadde en skikkelig tung dag i sporet, og Hilde la også igjen veldig mange sekunder på slutten av sin etappe. Som et resultat av det måtte de to siste jage, og det er ikke noe godt utgangspunkt for å skyte bra. Skytingen generelt var ikke så verst. Samtlige fire skyter ni treff på de første skuddene, men roter så med ekstraskuddene, oppsummerte landslagstrener Eckhoff.

På spørsmål om dårlige ski kan ha bidratt til å gjøre oppgaven ekstra krevende for Wøien Nicolaisen og Fenne, svarte han:

– Det er vanskelig å si. Kaia var tung i kroppen, og da taper du fort en del, men jeg synes det ble vel mye. Hun ga vel fra seg 40 sekunder på sisterunden, og det er ikke normalt. Samtidig virket det som at Tiril hadde bra ski. Her kan det være individuelle forskjeller, men det vet smørerne bedre enn meg.

Må snu alle steiner

Idrettssjef Morten Aa Djupvik var også den første til å innrømme at VM-stafetten ble en solid norsk skuffelse.

– Med fire optimale løp hadde vi ambisjoner om å kjempe om medalje, og det klarte vi ikke i dag. Da er vi selvsagt ikke fornøyd. Jentene har vært på pallen tidligere i vinter, og vant VM-stafetten i fjor, så vi skal være med å kjempe om pallen, sa han til NTB.

– Jeg trodde med hånden på hjertet vi skulle klare det i dag, men basert på det som har skjedd tidligere i VM, var det kanskje likevel ikke realistisk å tro på medaljekamp. Jeg mener likevel at potensialet er der, tilføyde han.

Djupvik innser at det nå må gjøres en jobb for å løfte det norske kvinnelaget inn mot OL i Pyeongchang neste vinter.

– Vi må snu de steinene som må snus. Vi må identifisere de svake punktene, og sånn det har sett ut her, er det på skytingen skoen trykker, sa idrettssjefen.

Søndag avsluttes VM i Hochfilzen med fellesstart. Til den distansen er bare Marte Olsbu og Tiril Eckhoff kvalifisert.

(©NTB)