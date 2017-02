Conte sikker på at Costa blir i Chelsea

Costa har i lang tid blitt koblet vekk fra klubben, tross gode prestasjoner på banen. Det har blitt spekulert i uroligheter mellom ham og Conte, men italieneren toner ned mulighetene for en Costa-exit i sommer. Spissen har over to år igjen av Chelsea-kontrakten.

– Vi må fokusere på det som er her og nå, vi må ikke tenke så langt fram i tid. Men vi skal se an situasjonen etter sesongen, innledet Conte på en pressekonferanse fredag.

Han måte imidlertid tåle flere spørsmål om Costa-situasjonen. Conte fikk spørsmål om han tror 28-åringen er i Chelsea også neste sesong.

– Ja, det er jeg trygg på. Men jeg gjentar at vi må konsentrere oss om det som er her og nå, svarte Chelsea-manageren.

Lørdag gjester han og Chelsea mesterskapsserieklubben Wolverhampton i FA-cupen.

– Vi må avansere til neste runde. Vi må fortsette å ha vinnermentaliteten, sier italieneren.

(©NTB)