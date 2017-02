Citys stjerneskudd kan være ferdigspilt for sesongen

Det betyr at brasilianeren i verste fall ikke er tilbake i Premier League før neste sesong.

Jesus brakk et bein i fotbladet da han hinket av banen etter et snaut kvarter i Citys 2-0-seier borte mot Bournemouth mandag.

– Han er tilbake når han er helt bra igjen. Jeg vet ikke om det skjer mot slutten av sesongen eller først neste sesong. Restitusjonstiden er et sted mellom to og tre måneder, opplyste Guardiola under fredagens pressekonferanse.

19-åringen ble en del av Manchester City-stallen i januar. Han hadde en forrykkende start med tre mål på sine fem første kamper for de lyseblå.

Unggutten holdt Sergio Agüero på benken, men nå ligget det an til at argentineren får tilbake plassen som midtspiss i Gabriel Jesus' skadefravær.

