Borussia Dortmunds stjernespiss misset et straffespark og flere andre kjempesjanser i 0-1-tapet mot Benfica og ble tatt av banen etter en time.

– Jeg gikk glipp av viktige treningsøkter med klubben mens jeg var på landslagsoppdrag, og jeg må innrømme at jeg er sliten, sier 27-åringen fra Gabon til avisen Bild.

Trener Thomas Tuchel tok ham av banen noen minutter etter at hans svake straffespark i det 58. minutt ble reddet av Benfica-keeper Ederson.

– Jeg er trist og skuffe. Det var en mørk dag for meg. Jeg var dårlig, og jeg ber om unnskyldning, sier han.

Kroppsspråk

Gabon røk ut i gruppespillet i mesterskapet på hjemmebane. Siden han kom hjem har Aubameyang scoret bare ett mål på fem kamper for Borussia Dortmund.

Tuchel sier at han byttet ut måljegeren på grunn av kroppsspråket hans etter straffemissen.

– Auba har vært fysisk på etterskudd siden han kom tilbake fra afrikamesterskapet. Etter straffemissen tolket jeg kroppsspråket hans dit hen at han ikke lenger hadde tro på at han skulle score, sa treneren.

Forståelig

Aubameyang, som topper måljegerlista i Bundesliga med 17 mål denne sesongen, ga treneren rett.

– Det var helt forståelig at han byttet meg ut, sa han.

Ved siden av å skyte straffesparket rett på keeper, skjøt han blant annet over da han kom alene med keeper og misset fra to meter da han fikk et innlegg fra Raphaël Guerreiro for åpent mål.

Borussia Dortmund møter Wolfsburg i serien lørdag. Returkampen mot Benfica spilles 8. mars.

(©NTB)