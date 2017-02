Øvrebø: – Beroligende for hele idretten

Torsdag la et uavhengig utvalg fram sin rapport om medisinbruken i norsk langrenn de siste fem årene. Den tilbakeviser fjorårets påstander om at friske landslagsløpere er blitt behandlet for astma.

Totalt 80 personer ble intervjuet under granskningsarbeidet. Utvalget fant ingen grunn til å kritisere langrennslandslagets undersøkelser og diagnostisering.

Det kom som en lettelse også for toppidrettssjefen.

– Denne kommisjonen har gått veldig grundig til verks og sett på alle sider ved helseteamet og helsearbeidet i langrenn. Det er nok første gang det har skjedd i noen idretter noen sted. Jeg er glad for at de har gjort det så grundig, for nå er det veldig få spørsmål som henger i luften. Det meste er behandlet, sier Øvrebø til NTB.

En sentral idrett

Bruken av astmamedisin i norsk langrenn har i årevis vært et hett diskusjonstema blant utenlandske konkurrenter. Her hjemme ble det satt søkelys på da Martin Johnsrud Sundby-saken dukket opp i fjor sommer.

– Hvor viktig er det for norsk idrett at de alvorligste påstandene er tilbakevist?

– Det er uvurderlig viktig. Langrenn er en svært sentral idrett. Mye av norsk idrett blir identifisert av det som foregår i langrenn. En slik rapport virker beroligende, og det viser at norsk toppidrett drives på en etisk god måte. Det er faglig forsvarlig nivå på ting. Dette må anses som et symptom på at norsk toppidrett er ganske sunn, mener Øvrebø og legger til:

– Det er ikke mulig å tenke seg at langrenn, med det tette samarbeidet som de har med Olympiatoppen og andre idretter, kunne drevet på en svært avvikende måte. Denne rapporten trekker andre med seg opp også. Dette er positivt for norsk idrett.

Han understreker at Olympiatoppen i mange år har vært tydelig på at man ikke skal medisinere friske utøvere.

–Vi har ikke mistenkt at det har foregått noe rart i norsk langrenn. Utfallet av rapporten er mer en bekreftelse på at vi ikke har misforstått alt som har foregått. Vi har hatt en forståelse av at det har vært en god standard på dette arbeidet. Heller ikke i langrenn medisinerer man friske utøvere. Hadde de gjort det, ville det vært svært overraskende. Likevel er det godt å få det konstatert, sier Øvrebø.

Dårlige rutiner

Selv om granskningsutvalget på mange måter "frifinner" norsk langrenn, blir det i rapporten pekt på en del uheldige forhold.

Blant annet blir landslagenes tidligere praksis rundt utlevering og oppbevaring av reseptbelagte medisiner kritisert.

– Hva tenker du om de dårlige rutinene som har vært?

– Det er uheldig, men det er godt at det blir påpekt. Jeg synes det er flott at langrenn allerede ha vist vilje til å skjerpe de rutinene, sier toppidrettssjefen og viser til fjorårets strakstiltak i kjølvannet av dopingsaken til Therese Johaug.

